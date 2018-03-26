Общество

Члены координационного совета по демографической политике Пскова подвели итоги 2017 года

28 марта в администрации города Пскова состоялось заседание муниципального координационного совета по демографической политике. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в заседании участвовали председатель совета - глава Пскова Иван Цецерский, заместитель председателя совета - заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов, а также заместитель председателя государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Надежда Рагозина и другие члены Совета.

Члены совета обсудили реализацию в областном центре мероприятий, направленных на снижение смертности от основных классов заболеваний. Надежда Рогозина рассказала участникам заседания, что уровень смертности в Псковской области снижается уже на протяжении 10 лет. При этом наименьшие показатели смертности зафиксированы в двух крупнейших городах - Пскове и Великих Луках.

Среди основных причин смертности она назвала болезни системы кровообращения, злокачественные образования и внешние причины. Говоря об основной причине, Надежда Рогозина уточнила, что за последние три года снизилась смертность от острых форм болезней кровообращения, но увеличилась от хронических болезней.

Представитель областного госкомитета по здравоохранению коснулась и темы кадрового дефицита медицинских специалистов. Она сообщила, что в области обеспеченность врачебными кадрами вдвое ниже, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу. В том числе наблюдается острая нехватка участковых врачей терапевтов, из-за чего нагрузка на них сейчас превышает норму в несколько раз.

Также участники заседания обсудили реализацию приоритетного федерального проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», целью которого является сокращение времени приема пациентов в поликлинике за счет более продуманной организации ее работы. В Пскове в данном проекте участвуют Псковская городская поликлиника и детская городская поликлиники.

Затем члены Совета обсудили тему вакцинации псковичей от пневмококковой инфекции. Ввиду распространенности этого заболевания, Надежда Рагозина предложила представителям муниципалитета рассмотреть возможность софинансирования закупки дополнительных объёмов вакцины, так как сейчас бесплатная вакцинация осуществляется только для детей и призывников. В ответ Иван Цецерский пообещал рассмотреть варианты решения этого вопроса.

Большое внимание собравшиеся уделили теме диспансеризации населения. Медики отметили достаточно низкую активность в прохождении плановых проверок состояния здоровья жителями областного центра, что негативно сказывается на своевременном выявлении тяжелых заболеваний.

Члены координационного совета также обсудили вопрос предоставления мер социальной поддержки жителям Пскова, в том числе пособий по рождению первого ребенка. Как уточнила начальник ТУ города Пскова Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Наталья Хачапуридзе, в городе за получением пособий по рождению первого ребенка после 1 января 2018 года уже обратилось 39 граждан. Выплаты в первый год рассчитаны на сумму в размере 1 млн 24 тысяч 948 рублей.

Анализ работы передвижных мобильных комплексов за 2017 год предоставила главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная. «Испытываем недостаток пациентов, хотим работать, а люди неактивно идут к ФАПам, при этом жалуясь на очереди в поликлиниках», - отметила она и добавила, что прием одного человека в фельдшерско-акушерском пункте занимает всего 10 минут, при этом пациента обслуживают одновременно два медработника, а сам мобильный комплекс состоит из трех помещений. В ФАПах можно узнать уровень сахара в крови, сделать ЭКГ сердца, измерить внутриглазное давление и пройти другие обследования.

Глава Пскова Иван Цецерский предложил Галине Неваленной сформировать план курсирования передвижных мобильных комплексов по городу, чтобы воспользоваться такого рода медицинскими услугами смогли как можно больше псковичей.