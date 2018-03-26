Общество

Псковские активисты ОНФ добиваются принятия мер по ликвидации свалки мусора у деревни Рыдалье

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области добиваются принятия мер по ликвидации несанкционированной свалки мусора у деревни Рыдалье Дедовичского района, которая существовала несколько лет и разрасталась с каждым годом, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ в Псковской области.

Ранее в региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились жители деревни с жалобой на организацию незаконной свалки в непосредственной близости от деревни на участке земли сельскохозяйственного назначения, которую организовали владельцы данного участка.

«Граждане нам рассказали, что владельцы земельного участка предоставляют его для складирования бытового мусора и строительных отходов, вывозимых из города Пскова, на протяжении многих лет. Сейчас объем свалки достиг порядка 150 куб. м. Жители деревни нам сообщили, что пытались решить проблему самостоятельно, однако в их адрес, а также адрес сотрудника территориального отдела Россельхознадзора стали поступать угрозы. После этого граждане обратились в региональное отделение ОНФ», - рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в области Сергей Елизаров.

Общественники направили официальный запрос в территориальное управление Россельхознадзора по Ленинградской и Псковской областям, а также в природоохранную прокуратуру с просьбой провести по данному факту проверку и принять меры в рамках законодательства к владельцам земельного участка для устранения допущенных нарушений.

В рамках рассмотрения данного обращения компетентными органами было проведено два контрольных выезда на место. Факты нарушений подтвердились и были зафиксированы.

Нарушители привлечены к административной ответственности, в их адрес также вынесено предписание об устранении причин и последствий правонарушения. Обозначены сроки ликвидации свалки.

Активисты регионального отделения Народного фронта держат данный вопрос на контроле. По истечении срока предписания общественники, в рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка», проверят на месте его исполнение владельцем участка земли.