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Ульяна Михайлова о подводных камнях МРОТ, порховском полигоне и пушкиногорском заборе

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова стала гостем программы «Эхономика» на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». Речь шла о грядущем повышении минимального размера оплаты труда не только на территории Псковской области, но и всей России, кампаниях, которые сейчас поддерживает Псковский облсовпроф, и праздновании 1 мая.

Андрей Федоров: Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать всех радиослушателей радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». Президент страны подписал закон о повышении с 1 мая минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Закон касается четырех миллионов человек, получающих зарплату на уровне минимальной. Примерно половина из них трудятся в бюджетной сфере - преимущественно в системе дошкольного образования и культуры. Заработная плата повышается почти в полтора раза, или на 43% - с 7 800 до 11 163 рублей (в северных регионах, где есть специальные надбавки, этот минимум будет еще больше). Именно на таком уровне установлен прожиточный минимум трудоспособного россиянина за второй квартал прошлого года. Вслед за этим показателем МРОТ будет ежегодно расти. Ее рост также приведет к повышению пособия по беременности и родам неработающих женщин. Напомним, с 1 января этого года уже было повышение МРОТ - до 9489 рублей. Стоит оговориться, что если МРОТ повышен до 11 163 рублей, то «на руки» россияне, работающие за такую зарплату, будут получать 9712 рублей, поскольку с нее по-прежнему будет браться подоходный налог - 13%. Но это пока. Сейчас в правительстве активно идет дискуссия об увеличении НДФЛ до 15% с введением необлагаемого минимума. Между тем, вице-премьер российского правительства Ольга Голодец поддерживает переход к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц. Она считает, что это будет важным шагом для преодоления бедности. Сможет ли повышение минимальной оплаты труда реально повлиять на доходы россиян и какими причинами обоснован возможный рост подоходного налога? Поговорим об этом в нашей программе. С удовольствием представляю нашего гостя - в качестве эксперта и соведущего выступит Ульяна Михайлова, председатель Псковского областного совета профессиональных союзов. Ульяна, добрый день. Спасибо, что нашли время к нам прийти.

Ульяна Михайлова: Добрый день, Андрей, добрый день, уважаемые радиослушатели.

Андрей Федоров: Давайте начнем с главного - насколько повышение МРОТ значительно? С одной стороны, 43%, а с другой стороны, если выразить в деньгах, получается не очень-то большая сумма.

Ульяна Михайлова: Увеличение минимального размера оплаты труда, безусловно, является лидерской победой Федерации независимых профсоюзов России, профсоюзного движения и Владимира Владимировича Путина, потому что переговорный процесс на эту тему велся очень давно. Фактически, за последние несколько месяцев мы с вами наблюдали, как семимильными шагами шло развитие этой дискуссии и её результат - увеличение минимального размера оплаты труда до 9 200 рублей, а с 1 мая - до 11 200 рублей (я, конечно, округляю эти цифры). Действительно, это победа. Но я бы хотела объяснить суть и последствия этих действий, что мы здесь, на местах, можем ожидать в связи с таким решением на федеральном уровне. Серьезно облегчается по состоянию на сегодня региональный переговорный процесс, потому что далеко не все территории (и Псковская область очень медленно входила в этот процесс) вели переговоры об увеличении минимальной заработной платы на территории региона, поднимая данную планку на величину прожиточного минимума либо чуть больше того минимального размера оплаты труда, который действовал до 2017 года. У нас были различные комбинации, переговоры, некоторые наши субъекты сделали существенный шаг вперед - Москва, Санкт-Петербург. Есть организации и субъекты РФ, которые сделали небольшой шаг вперед, к ним можно отнести, в том числе, и Псковскую область. Но есть такие субъекты и организации, которые до конца 2017 года не смогли преодолеть увеличенный размер МРОТ и дотянуть его до прожиточного минимума. Решение, которое состоялось, действительно победное. Мы сегодня ожидаем проявления увеличения заработной платы фактически, потому что пока первый квартал не закончен и мы не осуществили соответствующий контроль, сказать четко, что происходит на местах, мы не можем. Но, тем не менее, о некоторых отрицательных явлениях, которые происходят на территории Псковской области, мы уже знаем. Искренне надеемся, что наша общественность, наши трудовые коллективы к этим отрицательным явлениям отнесутся объективно, адекватно, будут вовремя реагировать, предоставляя соответствующие сведения в институты общественного контроля, в институты, которые призваны контролировать исполнение решений федеральной власти. Сейчас мы видим введение доплаты до МРОТ, то есть у нас произойдет увеличение заработной платы работников неквалифицированного труда, а работники квалифицированного труда увеличение зарплаты не увидят.

Андрей Федоров: Здесь сделаем паузу. В чем разница между работниками квалифицированного и неквалифицированного труда? Как это относится к бюджетникам?

Ульяна Михайлова: Это условное разделение, которое определено таким понятием, как экономика труда. Работники неквалифицированного труда - это те сотрудники, чья работа не связана с наличием какого-то специального высшего профессионального образования. Например, сторож или человек, который убирает территорию. Его зарплата увеличится до 9 200 рублей, а с 1 мая - до 11 200 рублей. Работники, которые получали заработную плату выше МРОТ совокупно, учитывая стимулирующие и компенсационные выплаты, на территории региона, вполне возможно, увеличения заработной платы пока не будут ощущать.

Андрей Федоров: Если перевести на простой язык: сторож, уборщица в детском саду прибавку к зарплате увидят, а воспитатель - нет?

Ульяна Михайлова: Совершенно верно. Сегодня пока у нас не изменилась система оплаты труда, которая регулируется законом Псковской области и соответствующими постановлениями. Но Псковский областной совет профессиональных союзов около трех недель назад уже обратился к администрации Псковской области с инициативой провести заседание рабочей группы трехсторонней комиссии и вообще пересмотреть систему оплаты труда в регионе, чтобы эта вилка была видна: если у нас увеличивается минимальный размер оплаты труда, увеличивается и заработная плата. Не ведется учет средней заработной платы и учет выполнения «дорожных карт», то есть то, что мы наблюдаем сегодня.

Андрей Федоров: Есть ли примерные цифры, скольких человек коснется увеличение заработной платы?

Ульяна Михайлова: По состоянию на сегодня у нас работу на условиях трудового договора выполняют около 180 тысяч человек. Это большая группа людей. Из них примерно половина - работники квалифицированного труда, а вторая половина - работники неквалифицированного труда. То есть примерно 90 тысяч работников, исходя из смысла закона, должны четко увидеть увеличение заработной платы в результате увеличения ее до минимального размера оплаты труда. Остальные работники будут ожидать внесения соответствующих изменений в систему оплаты труда в коллективных трудовых договорах для внебюджетного сектора экономики, а для бюджетного сектора экономики - в законы Псковской области, которые регулируют систему оплаты труда в целом.

Андрей Федоров: А почему так принципиально важно повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума?

Ульяна Михайлова: Система оплаты труда сегодня в бюджетном секторе экономики строится, исходя из тех принципов, которые отражены в нормативных документах, то есть эта окладно-премиальная система прописана четко, поэтому в этом случае достаточно контролировать только минимальный уровень заработной платы. Заработная плата внебюджетного сектора экономики, исходя из смысла закона, например, Трудового кодекса, вообще не контролируется в своих объемах, ее регулирование полностью отнесено на отраслевые соглашения, на коллективные соглашения, на соглашения, которые подписываются на уровне субъекта РФ. Законодатель устанавливает минимальную планку - МРОТ. Более существенной эта единица была тогда, когда система оплаты труда регулировалась в единой тарифной сетке. Соответственно тот МРОТ имел значение, потому что до определенного периода в «минималку» не входили компенсационные и стимулирующие выплаты. Понятие сегодня сохранилось, по сути, оно позволяет нам регулировать минимальный размер на территории нашей области и нашей страны. Оно включает стимулирующие и компенсационные части в целом.

Андрей Федоров: У нас есть звонок в студию, давайте пообщаемся с нашим радиослушателем. Алло, добрый день.

Радиослушатель: Здравствуйте, меня зовут Анатолий Степанович. Я хотел бы задать такой вопрос: у меня родственники работают в госпитале ветеранов, но там нет профсоюзной организации. На днях там вышел приказ за подписью главврача о том, что той доплаты, о которой говорит председатель облсовпрофа, не будет в связи с тем, что нет финансирования. Это касается тех, кто получает ниже МРОТ. Как в этой ситуации поступать работникам?

Ульяна Михайлова: Если отсутствует первичная профсоюзная организация, то механизмы общественного контроля не сработают в вашем конкретном случае. Обратиться в нашу организацию можно, но смысла особого не будет, потому что мы передадим соответствующие сведения в органы государственного контроля и надзора. На мой взгляд, сегодня эффективно с вопросами ущемления прав работников работает Государственная инспекция труда, можно обратиться туда, потому что однозначно заработная плата не должна быть меньше минимального размера оплаты труда. Какие есть подводные камни? Мы ожидаем (и эта модель очень вероятна), что работодатель пойдет на сокращение штата работников и укрупнение функционального задания по штатной должности, изменяя соответствующее штатное расписание, должностные инструкции. Такие процедуры возможны, но должны быть предупреждения за два месяца о предстоящих изменениях. Второе, что возможно - это полностью уход на аутсорсинг. Есть еще одно слабое место, которое можно контролировать только через органы контроля и надзора: при сохранении объема работы и выполнении функционала в рамках 8-часового рабочего дня работодатель ставит не ставку по штатному расписанию, а 0,75 ставки, 0,5 ставки. Но это опять вопрос контроля со стороны Государственной инспекции труда при наличии соответствующего заявления со стороны работника.

Андрей Федоров: То есть обращаться лучше туда?

Ульяна Михайлова: Да. Либо создавать профсоюз и приходить к нам. Мы стараемся очень тщательно разбирать каждый случай, чтобы не законфликтовать работника и трудовой коллектив в целом. Действительно, фонды оплаты труда не поменялись, всем руководителям бюджетных учреждений (поверьте, я им совсем не сочувствую, я считаю, что они осознанно занимают свои посты и несут ответственность) сегодня не увеличили соответствующие поступления со стороны бюджетов.

Андрей Федоров: Главный вопрос - за счет чего произойдет повышение заработной платы?

Ульяна Михайлова: Наиболее вероятно, работодатель будет оптимизировать затраты. В этом случае наши работники, где есть объединения первичных профсоюзных организаций, настроены очень решительно. Несмотря на то, что я сама человек неконфликтный и не приветствую подобного рода решения, поддерживать все формы несогласия, связанные с таким подходом, мы будем и будем помогать нашим работникам четко взаимодействовать уже не с работодателем, а с собственником имущества, чтобы финансирование данного учреждения было предусмотрено, и соответствующее увеличение фондов оплаты труда состоялось. Тем более, так красиво было объявлено, что нам выделяют миллиарды и есть определенные лимиты для Псковской области тоже.

Андрей Федоров: Важный, на самом деле, был звонок. С одной стороны, декларируется повышение зарплаты, с другой стороны, не факт, что оно коснется всех. И мы понимаем, что очень много бюджетных организаций, которые имеют все права на получение подобных выплат, останутся за бортом. Схему, как с этим бороться, мы озвучили. Но где взять деньги? Это я к чему? Хочу перейти к следующей теме - возможному повышению налога на доходы физических лиц. Тема эта пока еще только обсуждается, но чем она продиктована? Нет ли здесь связи, на ваш взгляд?

Ульяна Михайлова: Связь, безусловно, есть. Но если говорить о базовых наших мнениях, я имею в виду мнение профсоюзов, то здесь я полностью солидарна с нашей головной организаций - Федерацией независимых профсоюзов России: решать вопрос увеличения доходов бюджета только путем увеличения НДФЛ нельзя. Однозначно мы здесь соглашаемся с Российским союзом промышленников и предпринимателей, что нужно в целом производственную базу поднимать, потому что основной поток денежных средств может быть только от налога на прибыль. Налог на доходы физических лиц, конечно, несколько исправит ситуацию, но не так решительно, как это сейчас представляется. Увеличение суммы с 13% до 15%, как это было озвучено в качестве мнения в СМИ со стороны должностных лиц, решительно ситуацию не поправит. Во-первых, данная выплата будет производиться в рамках действующих доходов юридических лиц. Как пить дать, будет уменьшение заработной платы. По сути, работодатель предпримет все усилия, чтобы уйти на «серые» схемы. То есть, давая одно - увеличение заработной платы, МРОТ, получим обратное - ее уменьшение. Но я всё-таки придерживаюсь той точки зрения, что у нас должны быть увеличены налоги на сверхдоходы.

Андрей Федоров: Это серьезная тема. Давайте сделаем паузу, ответим на звонок и к ней вернемся. Алло, добрый день

Радиослушатель: Добрый день. Меня зовут Николай. В 17-м году в Псковской области впервые было достигнуто соглашение о введении регионального МРОТ. Это был прогресс. Меня интересует, есть ли у вас цифра, которую получил бюджет в 17-м году оттого, что мы повысили хотя бы для части работодателей МРОТ?

Ульяна Михайлова: У нас было подписано соглашение о МРОТ во внебюджетном секторе экономики, поэтому эти работодатели на данную процедуру из бюджета не получили ни рубля. Если они присоединились к данному соглашению, они это провели за счет своей прибыли.

Радиослушатель: Спасибо, но вопрос в другом. Сколько бюджет получил дополнительно из-за повышения МРОТ?

Ульяна Михайлова: Извините, видимо, не поняла вопрос. К сожалению, я такой цифры не знаю. Цифра не секретная, мы обязательно ее найдем. Главное финансовое управление Псковской области, безусловно, сведениями этими обладает. Давайте мне поручим эти сведения найти и разместить на сайте Псковского облсовпрофа.

Андрей Федоров: Возвращаясь к НДФЛ, мы начали говорить про прогрессивный налог, что это озвучивалось как одно из возможных предложений.

Ульяна Михайлова: Наиболее приемлемой, на наш взгляд, является прогрессивная шкала налогообложения. Достаточно логичными были предложения, которые звучали в последнем квартале прошлого года. Например, что сверхдоходы - 20 млн рублей и более - нужно обложить повышенной ставкой НДФЛ. Мы, профсоюзы России, корпоративно придерживаемся этой позиции - нужно вводить прогрессивную шкалу налогообложения и соответственно избавлять от налогов сумму минимального размера оплаты труда. Но здесь, безусловно, должен быть экономический расчет, а не мнение специалистов, которые абстрактно рассуждают, не имея на руках четких расчетов. Эта шкала должна разрабатываться на научной основе, а не на политической.

Андрей Федоров: Мы говорили о повышении НДФЛ на 2%. Аркадий Дворкович считает, что эту часть налоговых сборов можно направить на медицину.

Ульяна Михайлова: Медицина сегодня нуждается в серьезном изменении вопросов, связанных с финансированием и, в том числе, связанных с системой оплаты труда. Мы об этом говорили неоднократно. Просто направить туда? Куда? В страховые фонды? В сами учреждения здравоохранения? Окрашивать эти деньги каким-то образом? Проводить за этот счет какие-то волны реформирования системы? Трудно сказать. Мы все-таки считаем, что нужно более четко подойти к подушевому финансированию учреждений здравоохранения. На мой взгляд, здравоохранение как армия - должна финансироваться по потребности.

Андрей Федоров: У нас еще один звонок. Добрый день.

Радиослушатель: Здравствуйте. Сергей Иванович. Спасибо нашему лидеру. Этот указ - это его революционный шаг. Два удара будут наноситься - один удар по бюрократии, по чиновничеству, чтобы принудить его изыскивать средства для развития доходной базы. Второй удар - по самой структуре бюджетной сетки. Поскольку она чересчур перегружена, много жира там бесполезного, который можно срезать, найти рациональные пути, кое-что подсократить. Но главное - все это направляет руководителей на поиск эффективных моделей развития. Такое мое мнение.

Андрей Федоров: Спасибо, Сергей Иванович, за ваше мнение, но я с вами не соглашусь. Бюрократы, как раз, подходят по-другому, о чем мы в звонке первого нашего радиослушателя и услышали - повышения для них никакого не будет и ждать нечего.

Ульяна Михайлова: Да, однозначно будет оптимизация и сокращение штатной численности. Это мы с вами рассуждаем с позиции созидания, что надо изыскивать средства, изыскивать доходы. Но для этого ведь надо что-то делать. Намного проще дать распоряжение, решайте, пожалуйста, бюджетные учреждения, свои проблемы за свой счет, ищите спонсоров, привлекайте родительскую помощь и поддержку, несмотря на то, что в современных условиях это тоже не очень безопасное для руководителя бюджетного учреждения действие. Тем не менее, не знаю ни одного случая на территории региона, когда произошло правильное действие по увеличению доходной части соответствующего учреждения или бюджета, и мы сохранили бюджетное учреждение там, где оно действительно нужно.

Андрей Федоров: Еще одна тема - Минтруд подготовит предложения по индексации пенсий выше инфляции в рамках бюджетного цикла 2019-2021 годов. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Насколько индексация пенсий соответствует реальности?

Ульяна Михайлова: Вообще пенсия не попадает во внимание Псковского областного совета профсоюзов. Мы можем ориентироваться только на наших членов профсоюза - работающих пенсионеров. Они, безусловно, высказывают свое мнение по данному вопросу. Мы четко и однозначно на сегодня убеждены, что общий уровень доходов населения, покупательная способность заработной платы снижаются. Обвал произошел в 14-м, в 15-м годах, в 16-м мы наблюдали чуть сниженный, но тоже обвал. Ситуация не меняется. Наши товарищи - активисты профсоюза «Торговое единство» - говорят, что они, как индивидуальные предприниматели, ощущают общее снижение покупательной способности населения, что бы ни говорили люди. Сегодня мы опять наблюдаем дисбаланс между официальной точкой зрения, что есть рост какого-то благосостояния, и реальным самочувствием населения, особенно на селе, на территории Псковской области. Оно ухудшается. Что касается пенсий, если исходить из очень приближенной цифры, что пенсия на территории нашего региона составляет около 10 тысяч рублей, то можно посчитать, что такое 10 тысяч пенсии для человека, когда средний порядок отчислений за коммунальные платежи за двухкомнатную квартиру сегодня составляет 3,5-4,5 тысяч рублей. И это даже минимум. Остается вопрос, к чему понуждает государство таких граждан. Проводя депутатский прием граждан, я слышу дикие, на мой взгляд, идеи, которые культивируются со стороны самого населения от безысходности. Уже даже не родственники пытаются съезжаться в одно жилье, в одно помещение, чтобы совместно проживать и платить за коммунальные услуги. Продать квартиру в районе невозможно. Пенсионеры - это то население, которое не может активно присоединиться к трудовой деятельности, и оно сегодня бедствует, как бы то ни было. Идеи, которые сегодня озвучивают, то есть проиндексировать пенсии выше чем инфляция, безусловно, хорошие, но это все равно не улучшит покупательскую способность населения, обладающего лишь данным видом доходом.

Андрей Федоров: В нашем регионе еще много актуальных тем. Это я про Порхов хочу поговорить. Выборы прошли. Как раз 18 марта представители профсоюзов принимали участие в организации опроса местных жителей по поводу их мнения о работе полигона ТБО. Что удалось узнать, пообщавшись с населением, какая точка зрения преобладает?

Ульяна Михайлова: Мы в эту проблему - проблему порховского полигона – зашли, по сути, по приглашению населения. И некоторое время стояли несколько в стороне, потому что, честно говоря, несмотря на то, что наличествует в нашем уставе и в нашем законе право осуществлять общественный экологический контроль, мы никогда эту процедуру не практиковали. Поработав с населением, посмотрев на ситуацию в целом, мы убедились, что население однозначно идею создания в Порховском районе межмуниципального полигона, северного полигона либо прием сегодня мусора со стороны города Пскова и Псковского района воспринимает крайне отрицательно. Правы ли они, не правы? Имеет ли смысл призывать население, чтобы оно проявило толерантность, то есть вошло в положение власти? Моя позиция однозначна: не должно население входить в положение власти. Проблема не возникла за 5 минут, она носит достаточно длительный характер. При этом для Порховского района эта проблема связана с ощутимыми возможными экологическими последствиями. Сегодня нельзя говорить о том, что функционирование, эксплуатация данного полигона в повышенном режиме - это безопасно. Никаких соответствующих исследований проведено не было, грунтовые воды не проверяли, как и состояние стоков, их направление. У нас достаточно высокий уровень профсоюзного членства в Порховском районе. Как вы понимаете, у нас есть еще и стратегический интерес - это функционирование серьезнейшего объекта - санатория «Хилово», которое завязано на чистой экологической среде. Буквально через несколько дней активисты Порховского района прибудут к нам в областной совет профессиональных союзов. Мы хотим предложить населению перевести эту дискуссию в научную плоскость - провести хороший обоснованный экологический анализ, исследовать этот вопрос, что там происходит с геологической, гидрогеологической точки зрения, каким образом свалка преобразовалась в полигон, может ли там в принципе располагаться межмуниципальный полигон ТКО и при каких инженерных системах. Эта встреча запланирована на 6 апреля на базе санатория «Хилово». Начало встречи в 11 часов. Сегодня мы создаем программу и формируем инициативную группу, информацию об этой встрече оперативно разместим на наших информресурсах.

Андрей Федоров: То есть хотите обсудить все те темы, с обсуждения которых и надо было начинать до того, как вся эта проблема возникла?

Ульяна Михайлова: Именно.

Андрей Федоров: У нас есть звонок в студию, давайте пообщаемся. Алло, добрый день.

Радиослушатель: Это опять Сергей Иванович. Что я не досказал: и власть должна шевелиться, искать методы развития, и бизнес обязан теперь заплатить своим взносом в общее дело, если они хотят перемен. Если не хотят, пусть покидают областное Собрание депутатов и идут дальше работать. Что касается Порхова, изначально им была подложена свинья: четыре вопроса, которые были обозначены в анкете, не подразумевали отказа, любой из них был бы «за», но с ограничениями. Что хотелось бы сказать региональным властям: пора уже действительно браться за дело, региону нужен современный полигон, современные технологии, современное развитие производства. Если вы не умеете, пора бы освободить это место. Придут новые люди.

Андрей Федоров: Спасибо вам за ваше мнение. Мы об этом же говорили - готовь сани летом... Ульяна Александровна, к другим темам. Псковский областной совет профессиональных союзов очень интересуется дальнейшей судьбой Дедовичской ГРЭС - известного предприятия, которое сейчас находится под угрозой закрытия. По вашей информации, как сейчас там обстоит ситуация?

Ульяна Михайлова: На Псковской ГРЭС работает достаточно крупная первичная профсоюзная организация, почти 100% работников объединены в первичную профсоюзную организацию, проявляют активность, социальное стремление защитить свое предприятие. Но сегодня, к сожалению, никто не обладает объективной информацией, что будет происходить. Проведя достаточно серьезную работу по сохранению коллективного договора на данном предприятии, по недопущению сокращения социального пакета работников, по недопущения уменьшения заработной платы, мы получили письмо, которое гарантировало отказ собственника на 2018 год проводить сокращение численности штата работников. Но накануне президентских выборов мы, как ком снега на голову, получили информацию о том, что состоялся переговорный процесс между руководителем нашего региона и представителем Псковской ГРЭС, и в ходе данного переговорного процесса была получена информация о предстоящем сокращении работников - всего около 30 человек. Первичная профсоюзная организация сегодня еще не получала никаких проектных документов, поэтому мы не видели ни штатного расписания, ни соответствующих проектов приказа. Но получаем очень тревожные сигналы со стороны председателя первичной профсоюзной организации Андрея Сидоркевича, который до нас доводит, что ключевые инженерные лица, которые необходимы предприятию для осуществления деятельности даже в этом полузамороженном режиме, покидают Дедовичи, переезжают на другие ГРЭС семьями. Сейчас там происходит вымывание кадрового ресурса. Мы сделали заявление, которым попытались определить свою позицию, что это недопустимо. Сегодня наоборот нужно решать вопрос по увеличению кадрового потенциала данного предприятия, улучшению этого кадрового потенциала, искать инвесторов, которые будут пользоваться ресурсами данного предприятия. Видели заявление со стороны первого лица нашего региона, но более-менее ощутимых положительных явлений пока нет. Договорились, что как только будут в распоряжении первичной профсоюзной организации проектные документы об изменении штатной численности, будем двигаться в обычном профсоюзном режиме: вступим в переговоры, а если переговоры не дадут результата, объявим коллективные действия. Как над предписано Уставом. Я вообще исхожу из позиции: когда не знаешь, что делать - открывай Устав и делай то, что там написано. Мы пока не можем сказать, куда в итоге вынесет такой нехозяйственный подход к данному предприятию, но активисты и сами работники настроены решительно.

Андрей Федоров: Мне кажется, время тут решает, что произойдет с предприятием. К сожалению, полагаю, что судьба его уже решена.

Ульяна Михайлова: Да, собственники сворачивают его деятельность. Все говорит о том, что, так грамотно вытягивая ресурсы, в том числе, и кадровые, собственник ждет закрытия предприятия.

Андрей Федоров: К сожалению, да. Но будем надеяться, что и ваше участие в этом процессе, и позиция региональных властей, как-то смогут повлиять и остановить его. К хорошим темам, если так можно выразиться. Весна на дворе, вновь приобретает актуальность закон о садоводстве и кадастровой стоимости земли, которая у нас не так давно изменилась. За зиму острота вопроса несколько притупилась, но сейчас дачники вернутся на свои участки. Что они там увидят? Что ожидать людям?

Ульяна Михайлова: В ряде общественных организаций, которые объединяют инициативные группы садоводов, есть первичные профсоюзные организации, они входят в профсоюз жизнеобеспечения. Соответственно им мы оказываем всю необходимую юридическую, организационную, финансовую поддержку. Актуальность вопроса не ушла. В этой части есть у меня своя гипотеза: накануне президентских выборов активность была снижена, но сейчас процесс будет развиваться, потому что налоги население будет платить повышенные. Население, которое не может платить эти налоги, будет отказываться от этих участков. Есть, конечно, предусмотренные законом механизмы, но они не такие уж простые. Мне известно, что наши активисты встречались с руководителем нашего региона, мы прорабатывали возможные их пожелания, ожидания от данной встречи. Пока четких решений не поступило. Наши товарищи настаивают на программе-минимум: это продление налоговых каникул и подготовка вопросов, связанных с переоценкой кадастровой стоимости земель, приведение ее к рыночной. Программа-максимум - это единовременная отмена ранее принятых решений и принятие новых решений, где адекватность кадастровой стоимости земли и соответственно налогооблагаемой базы будет в духе тех заявлений, которые буквально недавно сделал и наш президент. Обратной связи пока четко не последовало, но наши товарищи не стоят на месте: на 21-22 апреля они готовят достаточно большой прием. Либо это будет съезд садоводов, либо встреча садоводов, либо практическая конференция садоводов с привлечением активистов, в том числе со стороны Северо-Запада. Мероприятие будет двухдневным. В рамках первого дня опять планируется обсуждение кадастровой стоимости земли и всего того, что связано с функционированием садоводческих общественных организаций на территории нашего региона. Второй день планируют посвятить обсуждению тем развития земель сельхозназначения. Для нас данный вопрос является довольно актуальным. Не секрет, что в хозяйствующих субъектах на землях сельхозназначения у нас очень слабая профсоюзная сетка. Мы рассчитываем в рамках данного мероприятия увидеть активистов, которые помогут нам не только решать хозяйственные вопросы в данном направлении, но и создать хорошую группу лиц, которые готовы проявлять активность на благо работников данной отрасли.

Андрей Федоров: Я так понимаю, что есть еще и принципиальные изменения: чтобы оспорить кадастровую стоимость земли, не нужно проводить независимую оценку, не нужно тратить свои деньги? Нужно просто подать заявление в комиссию?

Ульяна Михайлова: Отчет нужно делать все равно, заявления недостаточно. По отчету комиссия принимает решение. Если мы с вами с ним не согласны и у нас есть необходимость оспаривать его в судебном порядке, экспертизу придется делать. Никакого более-менее упрощенного порядка пока не создалось. Единственное, сегодня комиссия работает достаточно эффективно, члены ее вникают в суть отчетов, которые предоставляются со стороны населения, претензии, как правило, удовлетворяются.

Андрей Федоров: На ПЛН появилась новость «Неделю на демонтаж забора из горбыля вокруг Пушкиногорской школы-интерната дал Михаил Ведерников». Насколько я знаю, вы тоже участвовали в этом процессе, консультировали руководство школы.

Ульяна Михайлова: Ответственность будем нести вместе.

Андрей Федоров: В двух словах - почему эта проблема возникла, зачем этот забор из горбыля появился и что изменилось?

Ульяна Михайлова: Тогда давайте пройдемся по фактам. Сегодня уж очень выгодно и удобно пряники раздавать всем действующим лицам. Вопрос возник не сегодня, и забор построился не сегодня. Ситуация планомерно назревала семь лет, ее критическая точка настала 22 декабря. По сути промежуточно данная ситуация была рассмотрена 22 января. Что-то мы не видели на пороге школы ни товарища Ведерникова, ни товарища Седунова, ни других лиц, которые могли на тот момент высказать свою позицию, пролоббировать решение финансовых проблем данного образовательного учреждения. Поэтому действовали, как могли, исходя из этой ситуации, опираясь на наш профсоюзный актив и на требования нашей первичной профсоюзной организации. Хочу сразу развенчать заблуждение, что мы сидим в облсовпрофе и придумываем какие-то фейковые мероприятия. Сегодня это не требуется, мы действуем в рамках требований первичных профсоюзных организаций, их просьб, обращений. Сказано сделать - мы делаем.

Андрей Федоров: А в чем была необходимость?

Ульяна Михайлова: Коротко я вам расскажу, ситуация была прозаичная и очень простая. В конце декабря на пороге Псковского областного совета профсоюзов появился директор учреждения Аркадий Васильев с очередным вопросом. У него на руках было предписание, было требование приставов, переписка с управлением образования, что денег нет и финансировать они не будут. Все разговоры с приставами свелись к тому, что они эту конструкцию видели и одобрили строительство данного забора из любого материала. Промежуточно приставы выходили на это строительство, у нас есть фотоотчеты. Никаких требований и несогласий не было, до нас было четко доведено - стройте из любого материала, потому что есть требование со стороны федерального законодательства лишь к размеру данного забора. Так как денег не было, а физическому лицу грозила ответственность, мы предложили этот проект - найти спонсорскую поддержку, чтобы кто-то предоставил бесплатно материал, а мы бесплатно построим. Вот и все. Мы его построили. О том, что мы были правы, у нас имеется решение приставов о прекращении исполнительного производства по делу. Это решение было выдано на руки Васильеву. Потом, правда, через два дня все опомнились, решение это аннулировали вразрез действующему федеральному законодательству, хотя оно может быть оспорено только в судебном порядке. Васильева ни к какой ответственности не привлекли, что для нас является показателем, что федеральный закон он не нарушал, и доказывать его вину со стороны приставов или других лиц в суде было бы невозможно. Поверьте, под давлением общественности, под давлением забора и под давлением этой красной ленточки мы получили финансирование для строительства капитального забора. Сегодня более глубоких пояснений по данному вопросу мы делать, на мой взгляд, не обязаны. Если Аркадий Васильев обратится к нашему учреждению с просьбой демонтировать этот забор, мы эту помощь окажем и окажем ее бесплатно, а дальше будем следить со всей общественностью не только Псковской области, но и России, чтобы к нему не применили несправедливых мер дисциплинарной ответственности за этой действие. На мой взгляд, привлекать надо лиц из управления образования, которые ситуацию довели до критической точки, человека ввели в отчаяние и, по сути, косвенно заставили осуществлять такие непопулярные меры. Мы радости от этих действий не испытываем, но считаем, что мера была принята правильно, исходя из той ситуации, которая была в декабре, январе и феврале.

Андрей Федоров: Тем не менее, деньги в итоге нашлись.

Ульяна Михайлова: Да, деньги нашлись, забор строится. Правда, хочется передать еще привет товарищу Седунову, потому что у этого учреждения еще есть предписания пожнадзора до мая 2018 года, деньги уже пора выделять, и предписание Роспотребнадзора до августа 2018 года. Финансирования на исполнение данных предписаний не выделено. Если управление образования не предпримет необходимых мер по оказанию финансовой поддержки образовательному учреждению, будем действовать так, как нам поручит первичная профсоюзная организация.

Андрей Федоров: Я все равно не могу понять, как это скажется на качестве услуг, которые оказывает школа-интернат?

Ульяна Михайлова: Никак совершенно. Даже если забор сейчас будет выполнен из сетки Рабица, очень сильно сомневаюсь, что это станет эффективной антитеррористической мерой.

Андрей Федоров: Позитива хочется в конце программы. Скоро Первомай. Псковский облсовпроф начинает подготовку к Дню международной солидарности трудящихся. Что у нас будет 1 мая? Какие мероприятия?

Ульяна Михайлова: Как бы то ни было, для нас это праздник. Мы поддерживаем мнение наших членов профсоюзов, что 1 мая народ должен отдыхать. Должен гулять семьями, общаться со своими детьми. Поэтому мы обратились к нашему социальному партнеру - администрации города Пскова - с предложением совместно с нами провести мероприятие в Детском парке. Мы планируем создание нескольких площадок - игровых, творческих, ходатайствуем, чтобы город запустил сезон аттракционов для детей в Детском парке именно к этому дню. Уже попросили о функционировании торговых рядов. Наши профсоюзные организации будут делать презентации, устраивать мастер-классы. Искренне рассчитываем, что наших подарков, нашего хорошего настроя, наших концертных номеров и творческих мероприятий хватит, чтобы создать хорошее настроение у наших профсоюзных активистов и жителей города Пскова.

Андрей Федоров: Будем надеяться, что погода нас не подведет, и праздник пройдет отлично. Спасибо вам, Ульяна Александровна, что пришли, будем рады видеть вас снова.

Ульяна Михайлова: Спасибо вам, до новых встреч.