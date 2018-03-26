Общество

Депутат Алексей Федоров попросил полицию прокомментировать ситуацию с поджогами райповских магазинов в Невельском районе

Депутат Псковского областного Собрания, председатель Совета Великолукского райпо Алексей Федоров попросил начальника УМВД России по Псковской области Юрия Инстранкина прокомментировать ситуацию с поджогами райповских магазинов в Невельском районе. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, после отчета руководителя ведомства о деятельности УМВД за 2017 год на сессии областного Собрания парламентарий напомнил, что в ночь с 12 на 13 сентября 2017 года с разницей в 20 минут сгорели два магазина райпо в деревнях Опухлики и Борки. Ущерб составил 6,5 млн рублей.

«В первые 2-3 дня реакция была, потом все затихло. До сих пор мы ничего не слышим, никто ничего не говорит. При этом было установлено, что это поджоги», - рассказал Алексей Федоров.

Юрий Инстранкин признал, что существует проблема с раскрываемостью поджогов в регионе. Он отметил, что ряд таких дел в Псковской области возобновлен. «Сегодня-завтра дела будут возобновлены и расследования продолжены. Вы говорите, что не уведомляют? Уведомим о принятых мерах», - заверил генерал-майор.