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Общество

В администрации города Великие Луки появится новый отдел

29.03.2018 17:47|ПсковКомментариев: 5

В ходе очередного заседания Великолукской городской Думы был рассмотрен вопрос о внесении изменений в структуру администрации города Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, с информацией выступила управляющая делами городской администрации Марина Максимова. 

Она сообщила, что на сегодняшний день крайне актуален вопрос повышения активности действий органов местного самоуправления по привлечению инвестиций на территорию муниципального образования «Город Великие Луки». Одной из приоритетных задач администрации Великих Лук является участие в выработке основных направлений инвестиционного развития города и реализация политики в области строительства, осуществляемого за счет бюджетных и внебюджетных средств. В этой связи главой администрации города представлено предложение ввести муниципальную должность заместителя главы администрации по инвестиционным площадкам, а также утвердить решение о создании отдела по реализации инвестиционных программ в строительстве. В сферу ведения указанного специалиста планируется передать вопросы разработки, реализации и координации инвестиционно-строительных программ, взаимодействия с участниками инвестиционно-строительной деятельности на территории города Великие Луки, осуществляемой за счет федеральных, региональных и внебюджетных средств, определения приоритетных направлений инвестиций, а также привлечения инвесторов и инвестиций на территорию муниципального образования.

«Создание этих рабочих мест, в том числе должностей муниципальной службы, планируется осуществить в рамках перераспределения имеющегося персонала и свободных вакансий. Дополнительного финансирования для реализации данного проекта решения не требуется», – подчеркнула Марина Максимова.

Депутаты Великолукской городской Думы проголосовали в поддержку данного решения.

Теги: #Великолукская городская Дума
Источник: Псковская Лента Новостей
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