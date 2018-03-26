Общество

МФЦ начинают предоставлять несколько госуслуг по одному запросу

Граждане теперь могут обращаться в многофункциональные центры госуслуг (МФЦ) с комплексным запросом о предоставлении сразу нескольких госуслуг по принципу «жизненной ситуации».

Новая норма, предусмотренная утвержденным в конце прошлого года законом, 30 марта вступила в силу, пишет «Интерфакс».

Документ наделяет МФЦ правом от имени заявителя формировать комплекты необходимых документов и осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать от имени заявителя заявления о предоставлении соответствующих услуг. МФЦ будут взаимодействовать с органами власти без участия обратившегося лица.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее утвердил перечень госуслуг, которые будут предоставляться гражданам в МФЦ по принципу «жизненной ситуации» на основании комплексного запроса. Всего в перечне 30 позиций. Исключение составляют госуслуги, которые объективно не могут быть предоставлены по единому заявлению, в частности, требующие собственноручного получения заявителем - например, выдача паспорта.

До настоящего времени, если заявителю необходимо было получить несколько госуслуг одновременно (например, в случае рождения ребенка или выхода на пенсию), он должен по каждой отдельно писать заявление и приходить за результатом по каждой госуслуге.

«Когда в семье рождается ребенок, родителям нужно одновременно получить до 19 государственных услуг: оформить свидетельство о рождении, материнский капитал, прописать ребенка в квартире и так далее. На каждую услугу необходимо свое заявление. Мы же хотим сделать так, чтобы подавалось одно заявление, а всю остальную работу брало на себя государство», - рассказывал ранее министр экономического развития Максим Орешкин.

В 2017 году почти 70% госуслуг, которые граждане оценили через публичную систему мониторинга качества госуслуг «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), были получены через МФЦ. Удовлетворенность граждан качеством оказываемых им в МФЦ услуг (то есть доля оценок «хорошо» и «отлично») превысила 97,5%.