Общество

Акция «За чистый Порхов» пройдет со 2 по 5 апреля

С 2 по 5 апреля инициативная группа порховичей при поддержке Псковского областного совета профсоюзов проведет акцию «За чистый Порхов».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в ходе акции, призванной привлечь внимание к ситуации с мусорным полигоном, на который с начала 2018 года начали вывозить твердые коммунальные отходы из областного центра и других муниципалитетов Псковской области, активисты будут раздавать землякам зеленые ленточки. Их можно будет прикрепить к одежде, повязать на сумку или антенну автомобиля в знак солидарности с требованием прекратить работу полигона, действующего сегодня в режиме межмуниципального. Молодежный профактив уже заготовил достаточное количество ленточек, которые будут раздаваться в Порхове членами инициативной группы.

5 апреля в 15.00 на площади Красной армии в районе магазина «Магнит» на пересечении улиц Профсоюзной и Пушкина молодые профсоюзные активисты планируют провести танцевальный флешмоб «За чистый город», к которому приглашают присоединиться всех желающих.