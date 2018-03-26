Общество

Центробанк советует, как не стать жертвой мошенников во время чемпионата мира по футболу 2018

Проведение крупных массовых мероприятий, в том числе футбольных турниров, традиционно привлекает внимание финансовых мошенников. Главной причиной успеха мошенников является доверчивость и невнимательность населения - владельцев банковских карт, сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.

Так, в преддверии двух последних масштабных футбольных мероприятий (в Бразилии и Франции) было зафиксировано большое количество мошеннических почтовых рассылок с предложением бесплатных билетов на турниры и уведомлением о выигрыше в лотерею, посвященную предстоящим футбольным событиям.

Например, мошенники рассылали фальшивые письма, в которых говорилось о том, что получатель письма, являющийся победителем лотереи, может забрать миллион фунтов-стерлингов, связавшись с официальным представителем организаторов. Обманутые пользователи переходили по ссылкам на сайты, на которых мошенники запрашивали у них всю информацию по банковским картам, а затем использовали её для кражи денег со счета жертвы.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации рекомендует соблюдать основные меры безопасности:

- при получении писем с сообщением о неожиданном выигрыше в лотерею или внезапном получении дорогостоящих билетов и сувенирной продукции будьте внимательны и помните, что письма от неизвестных адресатов могут оказаться мошенническими рассылками;

- чтобы избежать обмана, не отвечайте на эти письма и не сообщайте незнакомцам данные своей банковской карты ни под каким предлогом;

- не принимайте импульсивных решений, которые требуют денежных трат, посоветуйтесь с родственниками или друзьями;

- перепроверяйте любую информацию, поступившую от неизвестных вам людей.

Тем же, кто не может удержаться от спонтанных покупок, рекомендуется завести отдельную банковскую карту и счет с небольшой суммой денег и использовать их только для онлайн-платежей, чтобы избежать серьезных потерь в случае кражи финансовой информации.

Соблюдение вышеуказанных рекомендаций позволит защитить денежные средства, находящиеся на банковской карте, от действий мошенников.