Общество

Попытку контрабанды экстремистской литературы и ценных предметов пресекли псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно со специалистами Псковской таможни пресекли попытку незаконного вывоза из Российской Федерации литературы предположительно экстремистского содержания и предметов, возможно представляющих культурную ценность.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, случай произошел в международном автомобильном пункте пропуска «Бурачки». На выездное направление прибыл микроавтобус «Пежо» под управлением гражданина Российской Федерации 1985 года рождения.

При совместном с сотрудниками Псковской таможни осмотре транспортного средства в салоне автомобиля выявлены 70 коробок с неизвестным содержимым. Мужчина с явными признаками волнения поспешил уверить, что в них находятся только книги. Данное обстоятельство послужило принятию решения о целесообразности проведения совместного досмотра.

В итоге в коробках среди прочего обнаружены две книги, одна из которых «Последние записи» Йозефа Геббельса, другая - «Застольные разговоры Гитлера» Генри Пикера. Данные книги числятся в Федеральном списке экстремистских материалов Министерства юстиции Российской Федерации.

Кроме того, в ходе досмотра обнаружены металлические весы, производство которых датировано 1884 годом и орден Славы III степени.

Выявленные предметы и книги изъяты для проведения соответствующих экспертиз, по результатам которых будет принято правовое решение.