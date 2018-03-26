Общество

По требованию прокурора устранено нарушение права осужденного на своевременную оплату труда в колонии в Идрице

По требованию Псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области устранено нарушение права осужденного на своевременную оплату труда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, проведена проверка соблюдения норм трудового законодательства в отношении трудоустроенных осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области (п. Идрица, Себежского района).

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований статьи 105 УИК РФ осужденному заработная плата за период с 01.11.2017 г. по 15.11.2017 г. не выплачена. Табель учета рабочего времени осужденного в период с 16.11.2017 г. по 23.11.2017 г. не велся. Таким образом, администрация исправительного учреждения в нарушение требований статьи 103 УИК РФ, официально трудоустроив осужденного на работу, фактически на работу его не выводила. Заработная плата за данный период также не выплачена.

В этой связи прокуратурой в адрес начальника исправительного учреждения внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работнику денежной компенсации в порядке, предусмотренном ст.236 ТК РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику).

Нарушения закона устранены, заработная плата осужденному и компенсация выплачены в полном объёме.