Общество

Вооруженные силы реформируют систему подготовки сержантов

Сержантов и мичманов Вооруженных сил РФ после окончания военно-учебных заведений теперь распределяет Главное управление кадров Минобороны (ГУК МО).

Об изменениях, внесенных в приказ «О мерах по реализации правовых актов по вопросам организации прохождения военной службы по контракту в ВС РФ», «Известиям» рассказали в Министерстве обороны РФ.

Сержантов также начали готовить на военных кафедрах гражданских вузов. Также эти младшие офицеры получили значительный пакет социальных льгот.

Тем самым Минобороны откликнулось на возросшую роль сержантов, которые являются основой боеготовности армии.

«Решение готовить такие кадры в ведущих гражданских вузах - находка военного ведомства. Это позволяет привлечь в армию перспективные кадры, интеллектуальный авангард <…> Очень важно, чтобы даже на сержантских должностях служили профессионалы с высшим образованием», - пояснил «Известиям» военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин.