Общество

Великолукская транспортная прокуратура приглашает предпринимателей на прием

5 июня в Великолукской транспортной прокуратуре будет организован прием предпринимателей по правовым вопросам с 9.00 до 17.00 по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, проспект Ю.Гагарина, д.61, а также по телефону «горячей линии» 8(81153)91708, 91856 с 10.00 до 13.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

«В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры Российской Федерации Распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 03.03.2017 № 139/7р, первый вторник каждого месяца объявлен Всероссийским днем приема предпринимателей», - отметили в прокуратуре.

Уполномоченные лица Великолукской транспортной прокуратуры будут осуществлять прием предпринимателей в здании прокуратуры по месту нахождения.