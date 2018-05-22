Общество

30 мая в Дедовичах пройдут консультации участников проекта «Школа молодого лидера»

В «Школе молодого лидера» продолжается этап выездных консультаций: кураторы проекта работают с молодежью в районах Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, 30 мая, в рамках консультации, координатор проекта Андрей Хришкевич и психолог проекта Валерия Мишакова встретятся с участниками «ШМЛ» и подробно ответят на все вопросы.

На встрече также будут рассмотрены заявки для участия в конкурсе мини-проектов, пройдут детальные обсуждения тем, проблем и идей, выбранных для реализации.

После общей подготовки состоится конкурс мини-проектов. Самым важным этапом «Школы молодого лидера» станет их защита на базе отдыха «Алоль». Три лучших проекта, которые будут выбраны на конкурсной основе, получат финансовую поддержку в сумме до 30 тысяч рублей в рамках Президентского гранта.

Напомним, что организатором «Школы молодого лидера» выступает ПРОО «СемьЯ» при поддержке Псковского облсовпрофа. Проект реализуется с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Идея проекта заключается в укреплении и развитии института семьи через выявление активной молодежи и обучение ее социальному проектированию.