Общество

В «Школе общественно-политического лидера» прошла завершающая лекция

Лекцией об основах избирательного права завершился теоретический курс образовательной программы «Школа общественно-политического лидера». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов, спикером, познакомившим студентов ПсковГУ и членов Молодежного парламента с особенностями регионального избирательного законодательства, выступил секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

«Избирательный процесс - важная политическая составляющая жизни, определяющая наше с вами будущее», - обозначил лектор значимость обсуждаемой темы и подробно рассказал молодым людям о стадиях избирательного процесса: процедуре назначения выборов, выдвижении кандидатов от политических партий и в порядке самовыдвижения, регистрации кандидатов, предвыборной агитации, голосовании и подсчете голосов.

Секретарь областного избиркома отметил, что избирательное право динамично развивается и на примере недавно прошедшей избирательной кампании по выборам Президента РФ рассказал о применяемых новшествах: «На выборах главы государства была применена новая технология - голосование по месту нахождения, которая будет использоваться и на предстоящих выборах губернатора Псковской области».

«Сейчас студентов на картошку в сентябре не отправляют, но если в силу каких-то обстоятельств в Единый день голосования вы будете перемещаться по территории нашей области, то сможете проголосовать на избирательном участке по месту пребывания», - пояснил Сергей Ковальчук.

Также лектор обратил внимание слушателей и на другие, по его словам, «прогрессивные моменты»: использование видеонаблюдения на избирательных участках, технологию ускоренного ввода протоколов участковых избирательных комиссий и применение комплексов обработки избирательных бюллетеней. «Что касается введения голосования по интернету - вопрос пока открытый», - добавил докладчик.

После лекции секретарь Избирательной комиссии Псковской области ответил на вопросы студентов.

Продемонстрировать знания и навыки, полученные в ходе обучения, слушателям «Школы общественно-политического лидера» предстоит 1 июня: в этот день состоится защита проектов по теме «Как вовлечь молодежь в общественно-политическую деятельность?» Уровень представленных работ оценит экзаменационная комиссия, состоящая из депутатов областного Собрания и представителей ПсковГУ.

Напомним, проект «Школа общественно-политического лидера» реализуется Центром социологии и региональной политики совместно с Институтом непрерывного образования ПсковГУ и при поддержке Псковского областного Собрания депутатов. Цель образовательной программы - формирование политических лидеров, получение знаний и навыков, необходимых для активной политической деятельности, а также знакомство с региональными общественными и политическими лидерами.