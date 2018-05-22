Общество

К проблеме невыплат зарплаты на «Псковэлектросваре» подключилось Следственное управление

И.о. руководителя следственного управления Андрей Токарев выехал сегодня, 29 мая, на завод «Псковэлектросвар», чтобы лично пообщаться с работниками, которым не полностью выплатили заработную плату. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, причиной для встречи с трудовым коллективом послужило поступившее в следственные органы сообщение о нарушении трудовых прав граждан.

Работники рассказали и.ою руководителя следственного управления о своих проблемах, связанных с частичной невыплатой заработной платы: около 200 человек не рассчитаны полностью за март и апрель текущего года.

Внимательно выслушав работников, Андрей Токарев разъяснил людям о принимаемых следствием мерах в рамках уголовно-процессуального законодательства и перспективы развития сложившейся ситуации. Пообщался с руководством завода, от которого было получено заверение о погашении в ближайшее время образовавшейся задолженности перед трудовым коллективом. Взял на особый контроль рассмотрение данного сообщения и дал следователям конкретные указания, направленные на восстановление нарушенных прав граждан.

Уголовная ответственность за невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат наступает в случае полной невыплаты работникам заработной платы и иных выплат свыше двух месяцев либо за выплаты заработной платы в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда свыше двух месяцев. Если же задолженность по заработной плате составляет менее двух месяцев, виновный может быть привлечен не к уголовной, а к административной ответственности.

Работники, которым не выплачивается заработная плата, вправе обратиться за защитой своих прав, в профсоюзную организацию по месту работы, государственную инспекцию труда, в органы прокуратуры по месту нахождения работодателя или в соответствующие подразделения Следственного комитета Российской Федерации, а также обжаловать действия (бездействие) работодателя в судебном порядке.

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В прошлом году в Псковской области следователи возбудили 14 уголовных дел по невыплате заработной платы, шесть из которых направлено в суд и рассмотрено с привлечением виновных руководителей к установленной законом ответственности. На стадии предварительного расследования работодатели возместили своим работникам задолженность по зарплате почти на 3 миллиона рублей, чему способствовала процедура уголовного судопроизводства, розыск и арест имущества должников.