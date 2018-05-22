Общество

Более 36 тонн яблок неустановленного происхождения не разрешили ввезти в Псковскую область

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на фитосанитарном контрольном посту «Лобок» в Псковской области по результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля запрещен ввоз автомобильным транспортом из Республики Беларусь семи партий свежих яблок, общим весом 36,5 тонн.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, причиной запрета стало отсутствие фитосанитарных сертификатов на фрукты, что не позволило определить их страну происхождения и фитосанитарное состояние подкарантинной продукции.

Груз неустановленного происхождения запрещен к ввозу на территорию Российской Федерации и подлежит возврату на сопредельную территорию в Белоруссию.