Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Выиграй мясо для пикника
какая обувь вредна для ребенка?
вечный «Магеллан»
возвращать ли "Россию" на набережную?
Информационные стенды таблички, вывески
Новый митрополит Псковщины
Мони переехала в Сигово
Программа праздника поэзии
благотворители или мошенники?
Booking - наше все?
Телефон прямого эфира 56-73-72
ещё Общество 22.05.2018 22:5028 Прошение наместника Псково-Печерского монастыря Тихона об увольнении удовлетворено 29.05.2018 23:410 Очередной этап операции «Должник» прошел в мае в Псковской области 29.05.2018 23:273 Самолетов Псков - Симферополь не будет - авиакомпания отменила все рейсы 29.05.2018 23:060 В Новохованской школе отремонтируют крышу к началу нового учебного года 29.05.2018 21:340 До +27 градусов прогнозируют в Псковской области днем 30 мая 29.05.2018 21:152 Более 36 тонн яблок неустановленного происхождения не разрешили ввезти в Псковскую область
 
Самое популярное 28.05.2018 10:534 Россиян ждет длинная рабочая неделя, затем три дня выходных - Роструд 27.05.2018 17:4417 Под Псковом автомобиль вылетел в кювет и перевернулся 28.05.2018 15:4718 Из Пскова в Абхазию теперь курсирует прямой поезд 28.05.2018 15:3710 Купающийся мальчик обнаружил труп мужчины в Кеби 28.05.2018 17:5920 Двое подростков в Пскове признаны виновными в 13 преступлениях
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Самолетов Псков - Симферополь не будет - авиакомпания отменила все рейсы

29.05.2018 23:27|ПсковКомментариев: 3

«Саратовские авиалинии» объявили об отмене всех авиарейсов с 30 мая 2018 года. В компании заявили, что Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии» до 30 мая 2018 года. Поскольку до 18:00 29 мая никаких официальных итогов решений от ведомства регулятора в адрес АО «Саратовские авиалинии» не поступало, авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявляет об отмене всех авиарейсов с 30 мая 2018 года, пишет Центр Деловой Информации.

Напомним, претензии к авиакомпании у Росавиации появились после внеплановой проверки, поводом для которой послужила трагедия с самолетом Ан-148, вылетевшим из Москвы в Орск. 11 февраля этого года он разбился в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек. По итогам проверки Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта компании, дав ей время для исправления нарушений. Но позднее Росавиация предложила авиаперевозчику добровольно прекратить деятельность.

Именно эта компания должна была осуществлять рейсы Псков - Симферополь, и псковичи активно покупали билеты.

Как ранее сообщили ЦДИ в справочной службе «Псковавиа», псковичи, купившие билеты на рейс Псков-Симферополь, должны обратиться туда, где эти билеты были приобретены – в кассы или на сайт, через который они куплены.

«Деньги возвращаются полностью, без удержаний», - заявили в справочной службе.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
 

 
опрос
Подаете ли вы деньги «на благотворительность» молодым людям с прозрачными ящиками на улицах Пскова?
В опросе приняло участие 998 человек
Лента новостей
Последние новости
30.05.2018, 01:070 Форум реалистов, или «Мы можем больше» 29.05.2018, 23:410 Очередной этап операции «Должник» прошел в мае в Псковской области 29.05.2018, 23:273 Самолетов Псков - Симферополь не будет - авиакомпания отменила все рейсы 29.05.2018, 23:060 В Новохованской школе отремонтируют крышу к началу нового учебного года
29.05.2018, 22:432 Россельхознадзор запретил ввоз продукции с еще одного белорусского молкомбината 29.05.2018, 22:214 Интерактив: Чертополох в клумбах 29.05.2018, 22:1638 В Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко 29.05.2018, 21:491 Псковичей приглашают на Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия»
29.05.2018, 21:340 До +27 градусов прогнозируют в Псковской области днем 30 мая 29.05.2018, 21:152 Более 36 тонн яблок неустановленного происхождения не разрешили ввезти в Псковскую область 29.05.2018, 20:5011 В центре Петербурга горит торговый центр 29.05.2018, 20:490 В рамках проекта «Инклюзивная профориентация» псковичи посетили производственно-интеграционные мастерские
29.05.2018, 20:3415 Названы объекты улично-дорожной сети, которые отремонтируют к Ганзейским дням в Пскове 29.05.2018, 20:310 В Великолукском медицинском колледже состоялась V студенческая научно-практическая конференция «Подвиг милосердия» 29.05.2018, 20:224 Невельской гимназии выделят средства на ремонт кровли по решению Михаила Ведерникова 29.05.2018, 20:1419 Интерактив: Кто разбрасывает известняковую щебенку в городе?
29.05.2018, 20:060 Родственникам фронтовиков-невельчан вручили книги «Солдаты Победы» 29.05.2018, 19:592 К проблеме невыплат зарплаты на «Псковэлектросваре» подключилось Следственное управление 29.05.2018, 19:5323 100 дней до выборов 29.05.2018, 19:420 Колонию в Крюках проверил уполномоченный по правам человека
29.05.2018, 19:230 В Великих Луках пропала женщина 29.05.2018, 19:072 Разруха в противотуберкулезном диспансере, или Рецепт быстрого ремонта 29.05.2018, 18:511 Комплексное учение по ликвидации последствий ДТП провели в Пскове. ФОТО 29.05.2018, 18:331 В «Школе общественно-политического лидера» прошла завершающая лекция
29.05.2018, 18:180 Галерея «ЦЕХ» приглашает на открытие выставки живописи и графики «Псковский пленэр» 29.05.2018, 18:120 30 мая в Дедовичах пройдут консультации участников проекта «Школа молодого лидера» 29.05.2018, 18:050 Арнис Микельсонс: Лучший «допинг» аэронавтов - счастливые глаза зрителей 29.05.2018, 18:000 В великолукской ИК начали производство пиломатериалов 
29.05.2018, 17:580 До 1 сентября дорожники отремонтируют участки трасс в Великолукском и Порховском районах 29.05.2018, 17:540 «Эхономика» с начальником информационно-расчетного центра «Горводоканала». ВИДЕО 29.05.2018, 17:534 У двоих псковичей подозревают клещевой боррелиоз 29.05.2018, 17:454 «Дневной дозор»: Разруха в противотуберкулезном диспансере
29.05.2018, 17:445 Великолукский поэт адаптировал собственное стихотворение под гимн Псковской области  29.05.2018, 17:3029 Значительное повышение цен произошло на автозаправках в Пскове 29.05.2018, 17:212 Фолиант XVII века, посвященный Эфиопии, покажут гостям Пушкинского праздника поэзии 29.05.2018, 17:090 В Пскове откроется первый скейт-парк под открытым небом
29.05.2018, 17:060 150 участников подтвердили свою работу в Региональной инвестиционной энергетической конференции 29.05.2018, 16:421 Центр языковой подготовки ПсковГУ приглашает на организационное собрание слушателей мини-курса «Easy Travelling» 29.05.2018, 16:355 Псковскую областную библиотеку огородили временным забором 29.05.2018, 16:280 2 июня в Пскове состоится праздник «Добрый Псков - Город детства»
29.05.2018, 16:281 Пскович пытался похитить спиртное из магазина на Запсковье 29.05.2018, 16:1428 Власти Пскова против размещения в Детском парке батутов, но на лето их решено оставить 29.05.2018, 16:0810 14 водоразборных колонок демонтировано в Пскове за два года 29.05.2018, 16:037 Владимир Гутенев: Псковская область - это не провинция
29.05.2018, 15:523 Проект благоустройства городского вала в Опочке победил во всероссийском конкурсе 29.05.2018, 15:519 Псковский «Горводоканал» готов к переходу на прямые договоры с населением 29.05.2018, 15:4415 Фотофакт: В Пскове ведется ремонт фасада дома на Рижском проспекте 29.05.2018, 15:3528 Один из вариантов гимна Псковской области прозвучал на сцене БКЗ. ВИДЕО
29.05.2018, 15:330 Депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят вопрос о переносе срока уплаты имущественных налогов 29.05.2018, 15:305 Псковская инспекция труда: Работодатель должен создавать нормальные условия труда при жаре 29.05.2018, 15:253 Из магазина в Борисовичах пскович похитил продукты питания 29.05.2018, 15:110 «Супер фитнес» готовит подарки для детей-сирот
29.05.2018, 15:039 Псково-Печерский монастырь ежегодно оплачивает обучение 10 теологов в ПсковГУ 29.05.2018, 15:003 Все больше псковских школьников становятся участниками квеста «Псков Ганзейский». ФОТО 29.05.2018, 14:597 ФК «Автофаворит» в Пскове сыграет со «Сборной Карелии» 29.05.2018, 14:550 Ространснадзор начал проверку перевозчика, чей автобус попал в аварию в Стругокрасненском районе
29.05.2018, 14:4320 До 151 тысячи рублей в год доходит стоимость обучения в ПсковГУ 29.05.2018, 14:380 В Великолукском медколледже проанализировали работу по трудоустройству выпускников 29.05.2018, 14:162 Проверять реальную стоимость счетчиков на воду, прежде чем их устанавливать, призывает псковичей «Горводоканал» 29.05.2018, 14:117 Александр Козловский: Праймериз - это возможность выбрать самых лучших и сильных кандидатов от партии
29.05.2018, 13:555 Минтруд предлагает увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на полгода в связи с ростом продолжительности жизни 29.05.2018, 13:410 Сформирована сборная Псковской области для участия в первенстве СЗФО по легкой атлетике 29.05.2018, 13:406 Псковичи платят за услуги «Горводоканала» лучше, чем управляющие компании 29.05.2018, 13:378 Михаил Ведерников: Я открыт к предложениям от любых политических сил
29.05.2018, 13:2464 Монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове приостановлен по решению суда 29.05.2018, 13:200 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает на Ипподромной 29.05.2018, 13:166 Кто бы ни стал победителем предварительного голосования, выиграть должны жители Псковской области - Игорь Сиротин 29.05.2018, 13:0617 Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
29.05.2018, 13:040 Видеотрансляция программы «Эхономика» с начальником информационно-расчетного центра «Горводоканала» Ксенией Малыхиной 29.05.2018, 12:542 Журналистам показали повреждения картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 29.05.2018, 12:430 HeadHunter проанализировал предложения от работодателей в Псковской области для несовершеннолетних 29.05.2018, 12:43190 У меня нет иллюзий, я осознанно решил пять лет жизни посвятить работе на благо Псковской области - Михаил Ведерников
29.05.2018, 12:260 Александр Котов: Все участники предварительного голосования «Единой России» - наша общая команда 29.05.2018, 12:240 Московский Музей Победы приглашает молодежь Псковской области принять участие во всероссийском поэтическом конкурсе 29.05.2018, 12:0920 Председатель совета псковского многоквартирного дома призывает всех собственников копить деньги на капремонт на спецсчете 29.05.2018, 11:551 Участок дороги Ущицы-Борок в Куньинском районе отремонтируют до конца года
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.