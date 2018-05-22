Общество

Самолетов Псков - Симферополь не будет - авиакомпания отменила все рейсы

«Саратовские авиалинии» объявили об отмене всех авиарейсов с 30 мая 2018 года. В компании заявили, что Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии» до 30 мая 2018 года. Поскольку до 18:00 29 мая никаких официальных итогов решений от ведомства регулятора в адрес АО «Саратовские авиалинии» не поступало, авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявляет об отмене всех авиарейсов с 30 мая 2018 года, пишет Центр Деловой Информации.

Напомним, претензии к авиакомпании у Росавиации появились после внеплановой проверки, поводом для которой послужила трагедия с самолетом Ан-148, вылетевшим из Москвы в Орск. 11 февраля этого года он разбился в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек. По итогам проверки Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта компании, дав ей время для исправления нарушений. Но позднее Росавиация предложила авиаперевозчику добровольно прекратить деятельность.

Именно эта компания должна была осуществлять рейсы Псков - Симферополь, и псковичи активно покупали билеты.

Как ранее сообщили ЦДИ в справочной службе «Псковавиа», псковичи, купившие билеты на рейс Псков-Симферополь, должны обратиться туда, где эти билеты были приобретены – в кассы или на сайт, через который они куплены.

«Деньги возвращаются полностью, без удержаний», - заявили в справочной службе.