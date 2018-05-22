Общество

Жители Псковской области могут получить дубликат СНИЛС в Личном кабинете на сайте ПФР

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России работает сервис подачи заявления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним СНИЛС. Сервис формирует страховое свидетельство с указанием вашего СНИЛС в электронном виде (в формате pdf).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОПФР по Псковской области, для получения дубликата свидетельства в виде привычной «зеленой карточке» нужно обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) закрепляется за пенсионным счетом гражданина один раз и навсегда, и закрепляется только за ним. Этот номер отображается на свидетельстве обязательного пенсионного страхования – на «зеленой карточке ПФР», которую можно и потерять. Если случилась такая потеря, восстановить свидетельство просто.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Зарегистрироваться на портале госуслуг, подтвердить учетную запись, или восстановить доступ к ней при потере пароля граждане могут во клиентских службах ПФР во всех районах области.

Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.