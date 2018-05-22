Общество

Совещание по вопросу организации детского летнего отдыха провел Михаил Ведерников

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 29 мая, в рамках рабочей поездки в Невельский район, провел совещание по вопросам организации летнего детского отдыха на базе загородного лагеря «Звездный». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в нем также приняли участие руководитель регионального отделения Росгвардии Игорь Иванов, замруководителя областного МЧС Владимир Якунин, руководитель Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, представитель прокуратуры Василий Кротюк, ответственных органов исполнительной власти региона и директор Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова.

Михаил Ведерников, открывая совещание, констатировал, что детская оздоровительная кампания в регионе стартовала. К открытию готовятся 174 лагеря, в которых отдохнут более 15 тыс детей. В этом году в псковских лагерях будут организованы 27 специальных смен для 3 тыс детей, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, порядка 260 детей смогут оздоровиться на черноморском побережье - в лагерях «Артек», «Орленок» и «Смена». «Наша c вами задача - сделать все, чтобы их пребывание на территории региона было интересным и комфортным», - обратился он к присутствующим.

Врио главы региона также уточнил, что на сегодняшний день получены разрешения на открытие всех лагерей, которые будут работать в первую смену, утверждена необходимая правовая документация. «Я прошу каждого участника этого заседания в своей работе ориентироваться не только на эти документы, но и на свой опыт. Трагедии в Кемерово и на Сямозере должны стать для нас исчерпывающим напоминанием, что к этой работе надо относиться серьезно и неформально», - сказал он и попросил в своих докладах сделать акцент на проблемных вопросах.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на совещании отметила, что в этом году путевками в летние лагеря удалось обеспечить всех нуждающихся - детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и стоящих на учете в полиции. Из 174 лагерей, которые будут работать в этом году в регионе, 144 - дневного пребывания, а 4 - отдыха и труда. В этом году впервые в лагерях будут работать 13 юнармейских смен, в которых спортивно-оздоровительную программу пройдут более 700 человек. По словам Первого вице-губернатора, услуги летних лагерей Псковской области активно продвигаются на только в нашем регионе, но и за его пределами (в Москве, Санкт-Петербурге и других соседних областях) и по прогнозам, ожидается полная загрузка учреждений отдыха и оздоровления.

Вера Емельянова подчеркнула, что объем финансирования организации летнего отдыха детей по решению врио губернатора Михаила Ведерникова сохранен на уровне прошлого года и составляет порядка 75 млн рублей. При этом уже второй год регион не получает финансовую поддержку из федерального бюджета на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Чтобы не оставлять более 3 тыс ребят без оздоровления, первый замгубернатора обратилась к врио главы региона с просьбой рассмотреть возможность выделить необходимые средства из областного бюджета на организацию отдыха таких ребят.

Что касается обеспечения безопасности, то, по словам специалистов, все учреждения детского отдыха и оздоровления обеспечены тревожными кнопками, а на каждом объекте есть охрана из числа их сотрудников Росгвардии, работников ЧОПов или штатных сторожей. Задача на перспективу - оснащение территорий системой видеонаблюдения, на что требуется порядка 4,5 млн рублей.

В зоне особого внимания и кадровый вопрос. Как отметила Вера Емельянова, из-за невысокой зарплаты очень сложно найти работников в детские лагеря, особенно поваров, в связи с чем она предложила разработать программу стимулирования работников этой сферы.

Начальник Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в свою очередь проинформировал, что санитарная обстановка на объектах размещения детей в норме. Все выданные ранее их ведомством предписания, выполнены. В своей работе они особое внимание уделяют качеству питьевой воды и противоклещевой обработке территорий. В числе вопросов, требующих внимания, он отметил стихийные лагеря и недобросовестных поставщиков продукции. В этой части он предложил усилить межведомственное взаимодействие.

Служба МЧС со своей стороны в преддверии летней оздоровительной кампании проводит сезонную операцию «Отдых», тренировки по эвакуации и действиям персонала в нештатных ситуациях, проверяет пожарную безопасность объектов. По их данным, все выявляемые недочеты должны быть устранены до начала заезда детей.

По поручению врио губернатора Михаила Ведерникова все озвученные сегодня предложения будут внесены в итоговый протокол заседания и приняты в дальнейшую работу. «Безопасность детей - это наша приоритетная задача. Нужно сделать все, чтобы у наших детей был полноценных отдых, внимание и питание», - сказал Михаил Ведерников. Он также поручил областному ГИБДД совместно с государственным комитетом Псковской области по здравоохранению и фармации организовать на следующей неделе совещание по безопасности дорожного движения, на котором будут обсуждены все аспекты работы ведомств в части организации летней оздоровительной кампании.