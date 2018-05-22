Общество

Новый «майский» указ Путина трудновыполним, но реален - Александр Котов

Новый «майский» указ президента Владимира Путина, направленный на повышение уровня жизни россиян, трудновыполним, но реален. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» спикер Псковского областного Собрания, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

По его мнению, «цели, которые поставлены в этом указе, соответствуют тому, с чем в реальной действительности сталкиваются граждане, и вызовам, с которыми сталкивается наша страна, поэтому указ актуален, - отметил гость студии. - Этот указ будет трудновыполнимым, но реалистичным. Задачи поставлены амбициозные, обозначенные показатели носят в некоторых случаях общий, а в некоторых - конкретный характер. Добиваться их выполнения будет сложно». Также Александр Котов отметил, что работать над выполнением майского указа будут все - прежде всего, правительство, сформированное после президентских выборов, органы власти регионов и муниципалитетов.

Также, убежден Александр Котов, в эту работу должны включиться общественные организации и политические партии. «Понятно, что «Единая Россия» будет участвовать в выполнении майского указа, но и другие партии в части, которая не противоречит их идеологическим позициям, тоже должны включиться в эту работу. Общими усилиями мы можем достичь показателей, обозначенных в майском указе», - убежден Котов.

«Можно относиться к этому указу с долей критики, но в целом ставить перед собой задачи надо и надо стремиться к тому, чтобы они были выполнены, - заключил спикер. - Мы понимаем, что будет трудно, возможно, придется где-то и потерпеть, но мы живем не одним днем, а хотим, чтобы у нас было будущее. Можно всякими эпитетами это будущее оценивать, но я говорю не о какой-то отдаленной перспективе, которая сводит к нолю все стимулы, а о ближайшей перспективе, чтобы мы и наши дети и внуки могли почувствовать изменения в лучшую сторону».