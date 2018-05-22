Общество

Олег Брячак об «Электроне», Народном парке и запрещателях

Гостем очередного выпуска программы «Гайд-парк» в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стал депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак. Ведущий Константин Калиниченко побеседовал с ним о новом витке обсуждения ситуации вокруг стадиона «Электрон».

- Олег Михайлович, неделя началась с того, что сначала в соцсетях, а потом в СМИ просочилась информация о том, что вокруг территории стадиона «Электрон» наметились определенные, скажем так, сдвиги. Ну и, как это у нас принято, общественность не стала разбираться в сути событий и незамедлительно начала бить в набат - дескать, стадиону пришел конец, и всю его территорию, и Степановский лужок, который по соседству находится, скоро застроят типичными для Пскова многоэтажками. Вы, очевидно, владеете информацией из первых рук. Расскажите, что тут правда, а что вымысел.

- Создана комиссия под председательством главы города Ивана Николаевича Цецерского, которая занимается проработкой вопроса, каким будет Народный парк, собирает предложения, формирует границы участка. Парк будет находиться в границах от улицы Кузбасской дивизии ниже к Степановскому лужку. То есть площадь территории под благоустройство - около 25 га. Территория стадиона «Электрон» - 8 га, а непосредственно Народного парка - 14,5 га. Задача города - привести в порядок это пятно, которое имеет неприглядный вид, но выгодное местоположение. Тут и река рядом, и практически центр города.

- И инфраструктура неплохая...

- Абсолютно так. И эту территорию надо как-то привести в порядок. Мы с вами помним, что где-то два-три года назад практически уже был решен вопрос перезонирования этой территории, и к настоящему времени там бы уже завершались некоторые вещи. Если бы тогда не «напугали» инвестора, если бы тогда у администрации области хватило бы воли, то сейчас бы там уже заканчивалось строительство Ледового дворца со всеми вытекающими спортивными сооружениями и досуговыми объектами. Но нет там Ледового дворца, а есть помойка, и меня удивляют некоторые общественники, которые, не разобравшись в вопросе, продолжают заявлять о том, что ничего делать на этой территории нельзя. Скажу больше. На сегодняшний день инвестор есть (пока есть), но через какое-то время его не будет. Строительство сегодня - дело совершенно не благодарное. Потому что с тех пор стоимость строительных материалов выросла, квартиры не продаются. В стране, области и городе кризис, и что-то продать очень непросто.

- Да, люди не становятся более платежеспособными.

- Более того, высотность на этой территории ограничена, а инвестор-то готов начать создавать Народный парк по тому проекту, который предложит рабочая группа вместе с общественниками, студентами, школьниками, спортсменами и так далее. Инвестор - порядочный человек. Он не то, что говорит: «Давайте я построю, допустим, три дома и потом сделаю вам то-то и то-то». Нет. Он говорит: «Если вы, город, даете мне гарантию, что я смогу реализовать строительство микрорайона на этой территории, я незамедлительно начну заниматься территорией Народного парка».

- То есть будет осуществляться комплексная завтройка.

- Абсолютно так. Мы говорим о комплексном развитии территории. Мы не говорим только о застройке или только о создании Народного парка. Чтобы радиослушатели понимали, когда мы обсуждали этот вопрос на заседании гордумы, то, что я услышал, меня повергло в шок. У нас денег на создание Народного парка нет вообще, и некоторые депутаты говорили: «Вот мы найдем скамейку», а «мы несколько саженцев». Вы понимаете, какой колхоз может получиться, если мы не примем волевое решение? Людям, которые проживают в близлежащих домах, даже с детьми гулять негде.

- Сейчас на той территории все совсем плохо, насколько я понимаю.

- Территория бывшего стадиона, который там был около 20 лет назад, относилась к радиозаводу, а никак не к городу, и в городских документах нет данных, что там был стадион, и даже земля радиозаводу не принадлежала, а была в аренде у государства. Собственник за ней хоть как-то следит. Там убирается мусор, косится трава, борщевик, потому что контрольные органы проверяют и обязывают выполнять минимальный объем работ по уходу за территорией. А вот прилегающая территория, где мы планируем разбить Народный парк, - это просто помойка. На территорию, которая находится слева от «Электрона», в сторону частного сектора, уже стали свозить строительный мусор: бетонные плиты какие-то, арматуру и прочие вещи. Кто-то начал там собак хоронить. В таком замечательном месте такая помойка - это неправильно. Мы рассматриваем территорию комплексно, 8 га отдаем под малоэтажную застройку, а под благоустройство город отдает 14,5 га. Понимаете разницу? Более того, помнится, что застройщики «Акваполиса» обещали нам облагородить территорию внизу, у реки.

- Кстати, они продолжают говорить, что эти планы будут реализованы.

- Здорово. Есть еще и граждане, которые застраивали Владимирскую и Никольскую улицы. Они загадили берег и тоже обещали привести его в порядок. Так вот если мы возьмем в комплексе развитие территории «Электрон» - Степановский лужок, продлим пешеходную зону до «Акваполиса», под мостом и дальше в сторону Никольский-Владимирской, - неужели это плохо?

- Это был бы чудесный променад.

- Поэтому мы стоим перед выбором - либо оставить все как есть, как говорят некоторые общественники, либо...

- А общественники как раз, не имея собственных идей и аргументов, предлагают оставить все как есть и свято верят, что наступят такие времена, когда у города появятся деньги без инвесторов. Потому что в инвесторов видимо не верят уже совсем.

- Да, видимо, кто-то еще верит в чудеса - что придет добрый дядя, достанет из кармана 10 млн долларов, вложит их туда и скажет: «Псковичи, я вас так люблю! Вот вам подарок!»

- …Сдачи не надо... Олег Михайлович, как депутат гордумы вы достаточно хорошо разбираетесь в нынешнем финансовом состоянии. Есть ли хотя бы микроскопическая надежда, что город сможет осваивать эту территорию без инвестора?

- Мой ответ будет такой. Посмотрите на действующий стадион «Машиностроитель» - и получите все ответы. Если б в городе были деньги, давно уже начали бы с этого стадиона. А денег нет. Посмотрите на дороги, садики, школы. О чем мы говорим? О каком стадионе? Через сто лет - может быть.

- Года полтора-два назад я последний раз был на «Электроне» и видел, в каком состоянии находится трибуна. По всей видимости, она не подлежит уже восстановлению, и проще либо все возвести с ноля, либо что-то другое сделать.

- Трибуна - уже давно аварийная конструкция, ее надо убирать. И вообще, пока еще есть возможность и инвестор не вложил деньги куда-нибудь в другой проект, нужно уже сейчас брать быка за рога и приводить в порядок город в этой его части.

- Что предполагает проект освоения этой территории в целом? Какова этажность застройки, какие инфраструктурные объекты там будут? Горки, велодорожки..

- Этажность пока обсуждается на уровне пяти этажей. Возможно, будет некоторое повышение этажности ближе к улице Кузбасской дивизии, потому что там напротив вообще 10-этажные дома стоят. А вот ближе к реке, я думаю, начинать надо даже с трех этажей. Что касается того, что будет в Народном парке, говорю сразу: сейчас собирается информация от горожан - что бы они хотели там видеть, а дальше проектировщики будут раскидывать «хотелки» горожан по, на их взгляд наиболее подходящим местам и приступят к проектированию. Но уже сейчас можно сказать, что там будет пляж, волейбольная и баскетбольная площадка, футбольное поле, горки для санок, кафе, беговые дорожки.

- То есть в том или ином виде стадион по сути сохранится.

- Конечно. Какая разница? 10 метров вправо, 10 влево - и мы получаем современную спортивную инфраструктуру. Там будет площадка для сдачи ГТО, будут уличные крытые тренажеры. Девчонок-лошадниц, наконец-то, туда пригласим, и там будут специальные дорожки, чтобы они катали детишек. Там будут тематические зоны зарубежных городов-побратимов Пскова, освещение, деревья, скамейки... Но это надо делать, надо это форсировать, и как можно быстрее. А заявления общественников, насколько я понимаю, связаны либо с выборами...

- Не думаю, что с выборами. Мне кажется, наши общественники в принципе имеют такой внутренний настрой - «не трогайте, инвестор сейчас все застроит коробками».

- Этого мы не допустим. Ведь будет проект, который пройдет публичное обсуждение. Вопрос стоит так: кто городу друг, тот должен руками и ногами это все поддерживать, развивать, идеи свои давать. Кто горожанам враг, тот будет этому препятствовать. Серого тут нет - только черное и белое. Либо ты за развитие города, либо против. Третьего не дано. Хотя, может, конечно, кто-то из общественников скажет: «Мы хотим тут стадион, вот вам миллиард рублей». Смешно? Смешно.

- Олег Михайлович, вы эту мысль уже не раз проговорили, но общественность волнуется. Без диалога с народом этот впрос решаться не будет. То есть общественное обсуждение предполагается?

- Абсолютно. Более того, любой может прийти в администрацию, гордуму и свои пожелания уже озвучить. Не кричать, что мы это не дадим, это запретим! У нас одни запрещатели и контролеры! Таких инициативных, деятельных людей, которые что-то разумное предлагают, к сожалению, немного. Так вот такая возможность есть - прийти и спросить: «ну, что вы тут запланировали?» А сотрудник, допустим, администрации ему отвечает: «то-то и то-то». «А почему вы забыли про скейтбордистов, допустим? Я вот хотел бы». Проанализировали, что у нас, оказывается, много скейтбордистов, и решили что-то для них сделать. Вот чем надо сейчас заниматься, а не оголтелой критикой.