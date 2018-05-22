Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Выиграй мясо для пикника
какая обувь вредна для ребенка?
Летнее меню в «Карл Фридрих»
возвращать ли "Россию" на набережную?
Программа праздника поэзии
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
Мони переехала в Сигово
благотворители или мошенники?
вечный «Магеллан»
Новый митрополит Псковщины
Booking - наше все?
ещё Общество 22.05.2018 22:5030 Прошение наместника Псково-Печерского монастыря Тихона об увольнении удовлетворено 30.05.2018 21:190 Социальный приют в деревне Пожеревицы посетили накануне Дня защиты детей сотрудники прокуратуры и полиции 30.05.2018 21:050 В Пскове чествовали лучших учеников и учителей города 30.05.2018 20:450 19 студентов Великолукского филиала ПГУПС стали волонтерами 23-й Международной встречи воздухоплавателей  30.05.2018 20:260 Имена лучших учителей Псковской области станут известны в июле 30.05.2018 20:162 В торошинской школе собаки с кинологами искали бомбу
 
Самое популярное 28.05.2018 10:535 Россиян ждет длинная рабочая неделя, затем три дня выходных - Роструд 27.05.2018 17:4418 Под Псковом автомобиль вылетел в кювет и перевернулся 28.05.2018 15:4724 Из Пскова в Абхазию теперь курсирует прямой поезд 28.05.2018 15:3712 Купающийся мальчик обнаружил труп мужчины в Кеби 28.05.2018 17:5922 Двое подростков в Пскове признаны виновными в 13 преступлениях
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Олег Брячак об «Электроне», Народном парке и запрещателях

30.05.2018 17:30|ПсковКомментариев: 13

Гостем очередного выпуска программы «Гайд-парк» в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стал депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак. Ведущий Константин Калиниченко побеседовал с ним о новом витке обсуждения ситуации вокруг стадиона «Электрон».

- Олег Михайлович, неделя началась с того, что сначала в соцсетях, а потом в СМИ просочилась информация о том, что вокруг территории стадиона «Электрон» наметились определенные, скажем так, сдвиги. Ну и, как это у нас принято, общественность не стала разбираться в сути событий и незамедлительно начала бить в набат - дескать, стадиону пришел конец, и всю его территорию, и Степановский лужок, который по соседству находится, скоро застроят типичными для Пскова многоэтажками. Вы, очевидно, владеете информацией из первых рук. Расскажите, что тут правда, а что вымысел.

- Создана комиссия под председательством главы города Ивана Николаевича Цецерского, которая занимается проработкой вопроса, каким будет Народный парк, собирает предложения, формирует границы участка. Парк будет находиться в границах от улицы Кузбасской дивизии ниже к Степановскому лужку. То есть площадь территории под благоустройство - около 25 га. Территория стадиона «Электрон» - 8 га, а непосредственно Народного парка - 14,5 га. Задача города - привести в порядок это пятно, которое имеет неприглядный вид, но выгодное местоположение. Тут и река рядом, и практически центр города.

- И инфраструктура неплохая...

- Абсолютно так. И эту территорию надо как-то привести в порядок. Мы с вами помним, что где-то два-три года назад практически уже был решен вопрос перезонирования этой территории, и к настоящему времени там бы уже завершались некоторые вещи. Если бы тогда не «напугали» инвестора, если бы тогда у администрации области хватило бы воли, то сейчас бы там уже заканчивалось строительство Ледового дворца со всеми вытекающими спортивными сооружениями и досуговыми объектами. Но нет там Ледового дворца, а есть помойка, и меня удивляют некоторые общественники, которые, не разобравшись в вопросе, продолжают заявлять о том, что ничего делать на этой территории нельзя. Скажу больше. На сегодняшний день инвестор есть (пока есть), но через какое-то время его не будет. Строительство сегодня - дело совершенно не благодарное. Потому что с тех пор стоимость строительных материалов выросла, квартиры не продаются. В стране, области и городе кризис, и что-то продать очень непросто.

- Да, люди не становятся более платежеспособными.

- Более того, высотность на этой территории ограничена, а инвестор-то готов начать создавать Народный парк по тому проекту, который предложит рабочая группа вместе с общественниками, студентами, школьниками, спортсменами и так далее. Инвестор - порядочный человек. Он не то, что говорит: «Давайте я построю, допустим, три дома и потом сделаю вам то-то и то-то». Нет. Он говорит: «Если вы, город, даете мне гарантию, что я смогу реализовать строительство микрорайона на этой территории, я незамедлительно начну заниматься территорией Народного парка».

- То есть будет осуществляться комплексная завтройка.

- Абсолютно так. Мы говорим о комплексном развитии территории. Мы не говорим только о застройке или только о создании Народного парка. Чтобы радиослушатели понимали, когда мы обсуждали этот вопрос на заседании гордумы, то, что я услышал, меня повергло в шок. У нас денег на создание Народного парка нет вообще, и некоторые депутаты говорили: «Вот мы найдем скамейку», а «мы несколько саженцев». Вы понимаете, какой колхоз может получиться, если мы не примем волевое решение? Людям, которые проживают в близлежащих домах, даже с детьми гулять негде.

- Сейчас на той территории все совсем плохо, насколько я понимаю.

- Территория бывшего стадиона, который там был около 20 лет назад, относилась к радиозаводу, а никак не к городу, и в городских документах нет данных, что там был стадион, и даже земля радиозаводу не принадлежала, а была в аренде у государства. Собственник за ней хоть как-то следит. Там убирается мусор, косится трава, борщевик, потому что контрольные органы проверяют и обязывают выполнять минимальный объем работ по уходу за территорией. А вот прилегающая территория, где мы планируем разбить Народный парк, - это просто помойка. На территорию, которая находится слева от «Электрона», в сторону частного сектора, уже стали свозить строительный мусор: бетонные плиты какие-то, арматуру и прочие вещи. Кто-то начал там собак хоронить. В таком замечательном месте такая помойка - это неправильно. Мы рассматриваем территорию комплексно, 8 га отдаем под малоэтажную застройку, а под благоустройство город отдает 14,5 га. Понимаете разницу? Более того, помнится, что застройщики «Акваполиса» обещали нам облагородить территорию внизу, у реки.

- Кстати, они продолжают говорить, что эти планы будут реализованы.

- Здорово. Есть еще и граждане, которые застраивали Владимирскую и Никольскую улицы. Они загадили берег и тоже обещали привести его в порядок. Так вот если мы возьмем в комплексе развитие территории «Электрон» - Степановский лужок, продлим пешеходную зону до «Акваполиса», под мостом и дальше в сторону Никольский-Владимирской, - неужели это плохо?

- Это был бы чудесный променад.

- Поэтому мы стоим перед выбором - либо оставить все как есть, как говорят некоторые общественники, либо...

- А общественники как раз, не имея собственных идей и аргументов, предлагают оставить все как есть и свято верят, что наступят такие времена, когда у города появятся деньги без инвесторов. Потому что в инвесторов видимо не верят уже совсем.

- Да, видимо, кто-то еще верит в чудеса - что придет добрый дядя, достанет из кармана 10 млн долларов, вложит их туда и скажет: «Псковичи, я вас так люблю! Вот вам подарок!»

- …Сдачи не надо... Олег Михайлович, как депутат гордумы вы достаточно хорошо разбираетесь в нынешнем финансовом состоянии. Есть ли хотя бы микроскопическая надежда, что город сможет осваивать эту территорию без инвестора?

- Мой ответ будет такой. Посмотрите на действующий стадион «Машиностроитель» - и получите все ответы. Если б в городе были деньги, давно уже начали бы с этого стадиона. А денег нет. Посмотрите на дороги, садики, школы. О чем мы говорим? О каком стадионе? Через сто лет - может быть.

- Года полтора-два назад я последний раз был на «Электроне» и видел, в каком состоянии находится трибуна. По всей видимости, она не подлежит уже восстановлению, и проще либо все возвести с ноля, либо что-то другое сделать.

- Трибуна - уже давно аварийная конструкция, ее надо убирать. И вообще, пока еще есть возможность и инвестор не вложил деньги куда-нибудь в другой проект, нужно уже сейчас брать быка за рога и приводить в порядок город в этой его части.

- Что предполагает проект освоения этой территории в целом? Какова этажность застройки, какие инфраструктурные объекты там будут? Горки, велодорожки..

- Этажность пока обсуждается на уровне пяти этажей. Возможно, будет некоторое повышение этажности ближе к улице Кузбасской дивизии, потому что там напротив вообще 10-этажные дома стоят. А вот ближе к реке, я думаю, начинать надо даже с трех этажей. Что касается того, что будет в Народном парке, говорю сразу: сейчас собирается информация от горожан - что бы они хотели там видеть, а дальше проектировщики будут раскидывать «хотелки» горожан по, на их взгляд наиболее подходящим местам и приступят к проектированию. Но уже сейчас можно сказать, что там будет пляж, волейбольная и баскетбольная площадка, футбольное поле, горки для санок, кафе, беговые дорожки.

- То есть в том или ином виде стадион по сути сохранится.

- Конечно. Какая разница? 10 метров вправо, 10 влево - и мы получаем современную спортивную инфраструктуру. Там будет площадка для сдачи ГТО, будут уличные крытые тренажеры. Девчонок-лошадниц, наконец-то, туда пригласим, и там будут специальные дорожки, чтобы они катали детишек. Там будут тематические зоны зарубежных городов-побратимов Пскова, освещение, деревья, скамейки... Но это надо делать, надо это форсировать, и как можно быстрее. А заявления общественников, насколько я понимаю, связаны либо с выборами...

- Не думаю, что с выборами. Мне кажется, наши общественники в принципе имеют такой внутренний настрой - «не трогайте, инвестор сейчас все застроит коробками».

- Этого мы не допустим. Ведь будет проект, который пройдет публичное обсуждение. Вопрос стоит так: кто городу друг, тот должен руками и ногами это все поддерживать, развивать, идеи свои давать. Кто горожанам враг, тот будет этому препятствовать. Серого тут нет - только черное и белое. Либо ты за развитие города, либо против. Третьего не дано. Хотя, может, конечно, кто-то из общественников скажет: «Мы хотим тут стадион, вот вам миллиард рублей». Смешно? Смешно.

- Олег Михайлович, вы эту мысль уже не раз проговорили, но общественность волнуется. Без диалога с народом этот впрос решаться не будет. То есть общественное обсуждение предполагается?

- Абсолютно. Более того, любой может прийти в администрацию, гордуму и свои пожелания уже озвучить. Не кричать, что мы это не дадим, это запретим! У нас одни запрещатели и контролеры! Таких инициативных, деятельных людей, которые что-то разумное предлагают, к сожалению, немного. Так вот такая возможность есть - прийти и спросить: «ну, что вы тут запланировали?» А сотрудник, допустим, администрации ему отвечает: «то-то и то-то». «А почему вы забыли про скейтбордистов, допустим? Я вот хотел бы». Проанализировали, что у нас, оказывается, много скейтбордистов, и решили что-то для них сделать. Вот чем надо сейчас заниматься, а не оголтелой критикой.

Теги: #эхо москвы в пскове #Гордума #Электрон #Справедливая Россия #Гайдпарк
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 13Версия для печати
 

 
опрос
За кого вы проголосовали бы на выборах губернатора Псковской области, если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье?
В опросе приняло участие 349 человек
Лента новостей
Последние новости
30.05.2018, 21:270 Выставка молодых художников «Наше время» открылась в Пскове 30.05.2018, 21:190 Социальный приют в деревне Пожеревицы посетили накануне Дня защиты детей сотрудники прокуратуры и полиции 30.05.2018, 21:099 Накануне Троицы в пустошкинской деревне обрушился мост, который вел на кладбище 30.05.2018, 21:050 В Пскове чествовали лучших учеников и учителей города
30.05.2018, 20:490 Андрей Козлов об аграрной политике в регионе: Многие показатели мы выполнили, но остается ряд проблем 30.05.2018, 20:450 19 студентов Великолукского филиала ПГУПС стали волонтерами 23-й Международной встречи воздухоплавателей  30.05.2018, 20:260 Имена лучших учителей Псковской области станут известны в июле 30.05.2018, 20:162 В торошинской школе собаки с кинологами искали бомбу
30.05.2018, 20:092 Жители Пскова и Великих Лук смогут бесплатно доехать до Пушкинского праздника поэзии 30.05.2018, 19:578 Александр Котов: Не надо ждать шоу от заседаний Псковского областного Собрания 30.05.2018, 19:480 Открыт сайт Пробной переписи населения 2018 года 30.05.2018, 19:371 Минздрав предложил регионам огранить продажу табака 31 мая
30.05.2018, 19:312 Грубые нарушения требований пожарной безопасности обнаружили в двух торговых комплексах Невеля 30.05.2018, 19:260 Премьера необычного спектакля состоялась в Псковском драмтеатре. ФОТО 30.05.2018, 19:031 Tele2 и фонд «Навстречу переменам» провели гонку резиновых утят 30.05.2018, 19:012 В Невеле оштрафован диспетчер скорой помощи, который нагрубил по телефону мужчине
30.05.2018, 18:590 Опубликованы схемы расположения парковок и движения автобусов на Пушкинском празднике поэзии 30.05.2018, 18:502 Житель Коми решил подзарядить телефон от линии электропередачи и погиб 30.05.2018, 18:341 Пыталовский предприниматель ответит перед законом за неисполнение требований прокурора 30.05.2018, 18:2822 Настоятеля одного из храмов в Псковской области подозревают в краже телевизора
30.05.2018, 18:2322 Власти Пскова приостановили монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» до решения суда 30.05.2018, 18:140 Двое безработных задержаны за кражу сигарет из магазина в Печорском районе 30.05.2018, 18:050 «Дневной дозор»: Развлечение или опасный аттракцион? 30.05.2018, 17:590 Три театральные премьеры покажут на 52-м Пушкинском празднике поэзии
30.05.2018, 17:538 Интерактив: Кому взбрело в голову перекрывать парковку у ГКЦ? 30.05.2018, 17:440 До +4 градусов понизится температура в Псковской области ночью 31 мая 30.05.2018, 17:360 Двое мужчин осуждены за ночной разбой в пыталовском магазине 30.05.2018, 17:3348 Российский журналист Бабченко жив, его «убийство» было частью спецоперации СБУ
30.05.2018, 17:3013 Олег Брячак об «Электроне», Народном парке и запрещателях 30.05.2018, 17:2110 СМИ: украдены арестованные деньги полковника-миллиардера Захарченко 30.05.2018, 17:180 На трассе в Псковском районе ГАЗ въехал в стоящую «Вольво», водитель пострадал 30.05.2018, 17:160 В Госдуме предлагают снять лимиты с выплат по европротоколу при ОСАГО
30.05.2018, 17:106 Помощник полпреда президента в СЗФО: Динамика развития Псковской области позитивная и устойчивая 30.05.2018, 17:030 Международные Александро-Невские чтения пройдут в Псковской области в 9-й раз 30.05.2018, 16:5910 Медведев призвал регионы погасить долги 30.05.2018, 16:520 В Дедовичском районе пьяный водитель ВАЗа съехал в кювет и бросил пострадавшего в аварии пассажира 
30.05.2018, 16:398 Доход Никиты Михалкова составил 1,5 миллиона рублей в день - СМИ 30.05.2018, 16:330 В Острове мужчина упал со скутера и оказался в больнице 30.05.2018, 16:272 Митингом-представлением отметили в Пскове годовщину победы Петра I над шведской флотилией  30.05.2018, 16:1713 В Псковской области цена на молоко с осени упала на 4 рубля
30.05.2018, 16:140 Инвентаризацию праздничного пространства проведут в Пскове перед Ганзейскими днями 30.05.2018, 16:110 Депутат Всеволод Козловский пожаловался на великолукские маршрутки, в которых можно быть «облаянным» кондукторами 30.05.2018, 16:090 В санатории «Голубые озера» остались свободные места на лето 30.05.2018, 16:020 Для получение бесплатной юридической помощи псковичам теперь нужно будет предоставить СНИЛС
30.05.2018, 15:530 По требованию прокурора в Дедовичском районном центре досуга появилась система видеонаблюдения 30.05.2018, 15:461 В Пушкинских Горах ямы на центральной улице засыпают песком с обочины. ВИДЕО 30.05.2018, 15:3930 Псковский кинотеатр «Октябрь» могут отдать в безвозмездное пользование 30.05.2018, 15:312 Оформление полисов ОСАГО в электронном виде становится все более популярным у псковичей
30.05.2018, 15:221 На «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области в 2018 году планируют потратить более 147 млн рублей 30.05.2018, 15:1413 Не надо стремиться во власть, перескакивая сразу через несколько ступеней - Александр Котов 30.05.2018, 15:100 В районе деревни Феофилова Пустынь на трассе Р-23 начинается ремонт дороги 30.05.2018, 15:052 Псковские коммунисты доработали законопроект о петициях, но не устранили все замечания
30.05.2018, 15:000 «Дом Советов» с Александром Котовым. ВИДЕО 30.05.2018, 14:393 Митрополит Тихон поручил к сентябрю составить общероссийский список аварийных храмов  30.05.2018, 14:360 Проекты постановлений о назначении выборов 9 сентября рассмотрели псковские депутаты из «законодательного» комитета 30.05.2018, 14:3512 Денежное содержание госслужащих в Псковской области проиндексируют на 4%
30.05.2018, 14:340 Десять соглашений подписано на 3-й Региональной инвестиционной энергетической конференции в Пскове 30.05.2018, 14:3145 Александр Братчиков: Определение суда в администрацию Пскова не поступало, поэтому инсталляция «Россия начинается здесь» возвращается на прежнее место 30.05.2018, 14:304 В вопросе открытия псковского физкультурного диспансера нужно действовать поэтапно - Александр Котов 30.05.2018, 14:241 Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России стали бронзовыми призерами чемпионата СЗФО по дзюдо
30.05.2018, 14:165 Закон о контрсанкциях одобрен Советом Федерации 30.05.2018, 14:126 Две женщины похитили из магазина на Рижском проспекте в Пскове спиртное и продукты 30.05.2018, 14:082 МЧС: Причина пожара на ул. Юбилейной устанавливается 30.05.2018, 13:584 Нешуточная борьба разворачивается в ходе праймериз «Единой России» по выбору кандидатов на пост главы Псковского района
30.05.2018, 13:5511 На улице Юбилейной в Пскове горит деревянный дом. ФОТО 30.05.2018, 13:371 В частном секторе Пскова прошел рейд по отключению от газоснабжения абонентов-должников 30.05.2018, 13:355 В июне в Псковской области прогнозируют осадки на 50% выше нормы 30.05.2018, 13:310 Оперативно-профилактическая операция «Курорт» проводится в Великих Луках
30.05.2018, 13:300 Почти 95% читателей ПЛН игнорируют людей, собирающих на улицах Пскова деньги «на благотворительность» 30.05.2018, 13:2819 Новый «майский» указ Путина трудновыполним, но реален - Александр Котов 30.05.2018, 13:260 На маршруте автобуса №7 в Пскове временно упраздняется остановка «Мясокомбинат» 30.05.2018, 13:170 В ПсковГУ состоялась церемония «Признание 2018»
30.05.2018, 13:147 Супругам за долгое нахождение в браке надбавка к пенсии не положена - ПФР 30.05.2018, 13:139 Нужно отдыхать так, чтобы не увидеть лишнего 30.05.2018, 13:125 Ресторан «Карл Фридрих» представил новое летнее меню 30.05.2018, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.