До +4 градусов понизится температура в Псковской области ночью 31 мая

31 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер северо-западных направлений 3-8 м/сек.
Температура по области: ночью +4…+9 гр. С, днем +15…+20 гр. С.
Атмосферное давление высокое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.