Общество

До +4 градусов понизится температура в Псковской области ночью 31 мая

31 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер северо-западных направлений 3-8 м/сек.

Температура по области: ночью +4…+9 гр. С, днем +15…+20 гр. С.

Атмосферное давление высокое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.