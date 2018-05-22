Общество

Митингом-представлением отметили в Пскове годовщину победы Петра I над шведской флотилией

30 мая возле Покровской башни состоялся митинг-представление, посвященный первым победам в боях с кораблями шведских эскадр в 1702 -1704 годах на водах Псковского, Теплого и Чудского озер. Организатором выступал партийный проект «Историческая память».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель общественного совета партпроекта Павел Дроздов, это знаменательное событие не только для Пскова, но и всей Псковской области. «До этого шведы делали здесь все, что хотели, а после боев, которые прошли под руководством и по указанию Петра I, безобразие это прекратилось, и до сегодняшнего дня мы владеем нашей красавицей рекой Великой, Псковским, Теплым и Чудским озерами. Событие очень интересное. Историки о нем знают, но, к сожалению, знают не все псковичи», - отметил Павел Дроздов.

В некоторых сражениях, подчеркнул председатель общественного совета партпроекта «Историческая память», Петр I участвовал лично как капитан. После этого в тех же годах он выпустил знаменитую медаль «Небывалое бывает». «Это говорит о том, что наши небольшие суда, построенные на Степановском лужке, одержали эти сокрушительные победы над шведскими эскадрами на озерах Псковской земли», - добавил П. Дроздов.

В связи с этим на представление прибыл и сам Петр I, который напомнил собравшимся о событиях тех лет. Была установлена Петровская пушка с Псковского музея флота. Слово было предоставлено представителям Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, центра «Патриот», ветеранам Военно-морского флота.

Поздравляя собравшихся со знаменательной датой, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев сказал: «Давайте помнить эту победу, помнить тот вклад, который был сделан в дело победы в Северной войне, в дело открытия выхода в Балтийское море русскими солдатами и матросами на Чудском озере. Помнить историю родной земли и гордиться этим!».