Общество

В Москве состоялся съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ

В Москве завершился съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации «Вектор Десятилетия детства: счастливые дети - счастливая страна».

Как сообщила Псковской Ленте Новостей псковский детский омбудсмен Наталия Соколова, детские омбудсмены из всех 85 субъектов Российской Федерации собрались для обсуждения актуальных вопросов в сфере детства, обмена накопленным опытом и выработки новых решений по преодолению проблем.

Торжественную часть мероприятия открыла детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она зачитала приветствие президента РФ Владимира Путина, в котором он подчеркнул, что работа детских омбудсменов имеет особый статус, требует не только профессионального, компетентного подхода, но и высоких моральных, нравственных качеств.

«Ведь от вас, ваших усилий – зависит объективное, справедливое решение чрезвычайно важных, чувствительных для каждого человека вопросов», - отметил президент РФ.

В своей торжественной речи уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова напомнила участникам съезда, что его открытие ознаменовано особым событием – он проходит в первый год Десятилетия детства, объявленного президентом РФ. Анна Кузнецова подчеркнула, что главным вектором всех мероприятий в рамках Десятилетия детства должно стать счастье каждого ребенка и призвала всех собравшихся объединить усилия в этом направлении.

В ходе пленарного заседания Анна Кузнецова поблагодарила участников и гостей съезда за слаженную и продуктивную работу, и отметила, что совместными усилиями за прошедший год удалось достичь больших результатов.

«Сегодня мы можем ставить перед собой новые, более амбициозные задачи, в соответствии с новыми вызовами, при этом опираться мы будем уже на новые ресурсы. В любом случае все наши действия направлены на достижение конкретного результата – счастья наших детей».

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка также подчеркнула, что «среди детских проблем нет проблем «первого» или «второго» порядка» и предложила сконцентрировать свои усилия в предстоящем году на следующих направлениях работы: детская безопасность, воспитание счастливых детей, их здоровье, поддержка семей с детьми и защита детей-сирот.

Говоря об охране здоровья детей, уполномоченный по правам ребенка выразила уверенность, что все лучшие разработки в области медицины должны быть доступны детям и обозначила две наиболее острые темы: обеспечение лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями и развитие системы детской паллиативной помощи.

«Нами разработан целый комплекс мер, основная задача которого совершенствовать помощь детям. Родителям в столь трудный жизненный период надо знать, что они не останутся наедине с бедой».

В теме поддержки семей с детьми, Анна Кузнецова отметила принципиальную важность работы по совершенствованию и разработке новых форм поддержки многодетных и приемных семей. В том числе, детский омбудсмен рассказала об инициированном институтом уполномоченных законе о выдаче материнского капитала отцам-одиночкам Крыма, благодаря которому уже 50 отцов и 21 ребенок получили полагающиеся им средства.

Также Анна Кузнецова напомнила про инициативы, над которыми еще предстоит поработать. Это – решение проблемы выдачи материнского капитала семьям с детьми, приехавшим в нашу страну по программе переселения соотечественников; работа над законопроектом о многодетных, включая предложение по повышению уровня пенсионного обеспечения многодетным семьям, имеющим особые заслуги перед страной в укреплении института семьи; создание института социальных нянь; развитие проекта «Социальный навигатор».

И, наконец, в сфере защиты детей-сирот детский омбудсмен обозначила темы постинтернатного сопровождения, социализации выпускников детских домов и предоставления жилых помещений.

«Если предложения по преобразованию системы постинтернатного сопровождения у нас готовы, то проблема своевременного обеспечения жильём сирот в ряде регионов требует особого внимания и срочного решения. Мы готовы совместно с компетентными органами и ведомствами искать те инновационные решения, которых ждут тысячи выпускников».

В завершение своего доклада Анна Кузнецова подчеркнула, что результатом совместной работы должны стать не отчеты и доклады, а решенные вопросы и счастливые дети.

После пленарного заседания и церемонии награждения лауреатов всероссийского фестиваля детски эссе «Письмо солдату» состоялась творческая встреча детей с Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой и начальником Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Дмитрием Труненковым. Все вместе участники написали символическое послание солдату будущего.