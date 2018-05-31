Общество

Прием заявок на участие в экослете «Зеленая планета» продлен до 1 июля

Прием заявок на участие в экологическом слете «Зеленая планета» продлен до 1 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре, к участию в экологическом слете «Зеленая планета» приглашаются молодые люди от 18 до 30 лет из Ганзейский городов, в том числе из Пскова.

Условием участия является работа в качестве волонтера по экологическому направлению в своем городе: от субботников до крупных экопроектов.

Напомним, экослет пройдет с 20 по 23 июля. Организаторами являются Псковский городской молодежный центр и государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Подать заявку или узнать подробности можно по телефону 56-44-44. Группа экослета https://vk.com/greenglobe