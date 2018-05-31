Общество

Алексею Севастьянову понадобилось 2 недели, чтобы добиться эвакуации опасного автомобиля

На недостаточно слаженное взаимодействие между ведомствами полиции и МЧС обратил внимание депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов («Единая Россия») в ходе парламентского часа в рамках сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Парламентарий поделился с коллегами личным опытом. «Мне лично понадобилось 2 недели, чтобы эвакуировали автомобиль с открытым доступом во дворе одного из микрорайонов города. В микроавтобусе с газовым оборудованием, которое находилось под давлением, и прибалтийскими номерами играли дети, собирались, курили там. Местные жители неоднократно обращались в полицию, к участковым, но ничего не добились», - отметил он.

«Вызываю МЧС, они отсылают к полиции, полиция говорит, что это частная собственность. Это очень серьезная проблема. К сожалению, нужно случиться беде, чтобы на нее обратили внимание», - сказал Алексей Севастьянов.