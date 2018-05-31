Общество

В исправительных учреждениях Псковской области выявлены нарушения при привлечении осужденных к труду

Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области проведена проверка соблюдения исправительными учреждениями области уголовно-исполнительного законодательства в части привлечения осужденных к труду.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, данная проверка проводилась с привлечением специалиста Государственной инспекции труда в Псковской области.

В результате проверки в деятельности всех исправительных учреждений выявлены нарушения при привлечении осужденных к труду.

Так, администрациями колоний не соблюдаются правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии.

В нарушение требований статьи 22, статьи 213 ТК РФ осужденные приняты на работу с вредными условиями труда без прохождения предварительного медицинского осмотра.

Также осужденные в полной мере не обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В нарушение требований статьи 103 УИК РФ рядом колоний не принимается исчерпывающих мер по трудоустройству осужденных.

В этой связи Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в адрес начальника УФСИН России по Псковской области и начальников исправительных учреждений внесены представления с требованием принять действенные меры по устранению допущенных нарушений действующего законодательства, причин и условий, им способствовавших, и наказания виновных лиц.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений взято спецпрокуратурой на контроль.