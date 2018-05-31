Общество

Михаил Ведерников: 2018 год станет годом определения приоритетов и поиска решений в наиболее сложных сферах

2018 год станет годом определения приоритетов и поиска решений в наиболее сложных сферах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии Псковского областного Собрания 31 мая сообщил врио губернатора Михаил Ведерников, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2017 год.

«Президент сказал: "Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека". Это главный вызов, на который нам нужно найти ответ уже в ближайшее время. Наши будущие приоритеты определены стратегией роста и развития национальной экономики и социальной сферы, обозначенной в указе Президента от 7 мая 2018 года», - отметил врио губернатора.

Первоочередными задачами в указе поставлены обеспечение естественного роста численности населения, повышение продолжительности жизни, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, снижение уровня бедности и улучшение жилищных условий, добавил он.

«Эти направления напрямую отвечают ожиданиям жителей Псковской области. Социологические опросы показывают, что жителей области больше всего волнуют низкий уровень зарплат, рост цен на товары и услуги, ситуация в сфере здравоохранения и высокие цены на услуги ЖКХ. Мы должны сделать так, чтобы до 2024 поставленные задачи были максимально выполнены», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Сохранение положительных тенденций, по его мнению, может позволить в будущем найти ресурсы для выхода на новый уровень развития социальной инфраструктуры. 2018 год станет годом определения приоритетов и поиска решений в наиболее сложных сферах.

В заключение своего доклада врио губернатора поблагодарил адинистрацию области и областное Собрание за труд в 2017 году и привал всем вместе сосредоточить усилия на ускорении развития Псковской области в 2018 и последующих годах. «Еще раз подтверждаю, что я открыт к предложениям и готов к совместной работе. Но при этом хочу обратить внимание, что обычный подход к работе Псковской области не поможет. Нам нужны свежие решения и люди, готовые работать в жестком графике, в режиме 24/7, изо всех сил добиваясь результата», - отметил Михаил Ведерников.

Каждый руководитель, по его словам, должен иметь план задач и показателей, по которому будет работать он и его ведомство, и выполнение которого станет главной оценкой его эффективности. «Мы будем это внедрять максимально широко по всей области. Ликвидировать отставание в спокойном темпе сейчас чрезвычайно трудно. Поэтому мы должны находить в себе силы и умение делать качественные профессиональные скачки во всех сферах. И тогда, уверен, у нас все получится», - заключил врио губернатора Псковской области.

Доклад был встречен аплодисментами парламентариев и присутствующих на сессии.