Общество

Псковский мусор может отправиться в соседний регион

Твердые бытовые отходы из Псковской области частично могут направляться в один из соседних регионов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такой вариант снижения нагрузки на порховский полигон в ходе сессии Псковского областного Собрания озвучил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопрос лидера фракции «Яблоко» в региональном парламенте Лев Шлосберг.

«По порховскому полигону много вопросов. Я считаю, что не все меры приняты и не все экологические требования соблюдаются», - сказал Михаил Ведерников. Он отметил, что администрация области уже попросила федеральных экспертов из Росприроднадзора и Минстроя оценить возможности использования площадки.

«Но мы сейчас ищем возможности по снижению нагрузки на порховский полигон. Один из соседних регионов готов и заинтересован в том, чтобы принять ТБО из нашей области. Сейчас мы ведем расчеты, если тариф будет приемлем, возможно, мы используем этот вариант. Еще один способ - использовать технологии, которые позволяют упаковывать мусор на межмуниципальных площадках», - отметил врио губернатора.