Общество

Депутаты единогласно утвердили отчет главы администрации Пскова о деятельности за 2017 год

Депутаты Псковской городской Думы единогласно утвердили отчет главы администрации Пскова Александра Братчикова о деятельности за 2017 год. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы.





После получасового доклада сити-менеджера у представителей разных партийных фракций была возможность задать ему вопросы и высказать суждения. Так, члены фракции «Справедливая Россия» положительно оценили работу администрации в прошлом году, о чем сообщил депутат Олег Брячак. «Фракция «Справедливая Россия» в гордуме оценивает работу администрации положительно. Мы понимаем, в каких условиях вы работаете, понимаем острый дефицит денежных средств, как вы закрываете различные дырки. Как вчера на отчете сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, есть вопросы срочные, а есть очень срочные», - отметил Олег Брячак, пожелав администрации города сохранить положительную динамику в решении общегородских вопросов.



Руководитель фракции ЛДПР в гордуме Сергей Барабанов также положительно оценил отчет Александра Братчикова и пожелал администрации не сбавлять оборотов. В качестве положительного момента парламентарий отметил более раннее, чем в предыдущие годы, начало ремонтов дорог в Пскове. «За 10 лет мы впервые видим, что ремонт дорог начался в апреле, тогда как раньше конкурсы разыгрывались только в мае-июне, к работам приступали в августе, а завершали ее с дождями. Мы все замечаем, Александр Николаевич, поэтому удачи в работе», - заключил Сергей Барабанов.