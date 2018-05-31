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Общество

Депутаты единогласно утвердили отчет главы администрации Пскова о деятельности за 2017 год

01.06.2018 11:14|ПсковКомментариев: 9

Депутаты Псковской городской Думы единогласно утвердили отчет главы администрации Пскова Александра Братчикова о деятельности за 2017 год. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы.



После получасового доклада сити-менеджера у представителей разных партийных фракций была возможность задать ему вопросы и высказать суждения. Так, члены фракции «Справедливая Россия» положительно оценили работу администрации в прошлом году, о чем сообщил депутат Олег Брячак. «Фракция «Справедливая Россия» в гордуме оценивает работу администрации положительно. Мы понимаем, в каких условиях вы работаете, понимаем острый дефицит денежных средств, как вы закрываете различные дырки. Как вчера на отчете сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, есть вопросы срочные, а есть очень срочные», - отметил Олег Брячак, пожелав администрации города сохранить положительную динамику в решении общегородских вопросов.

Руководитель фракции ЛДПР в гордуме Сергей Барабанов также положительно оценил отчет Александра Братчикова и пожелал администрации не сбавлять оборотов. В качестве положительного момента парламентарий отметил более раннее, чем в предыдущие годы, начало ремонтов дорог в Пскове. «За 10 лет мы впервые видим, что ремонт дорог начался в апреле, тогда как раньше конкурсы разыгрывались только в мае-июне, к работам приступали в августе, а завершали ее с дождями. Мы все замечаем, Александр Николаевич, поэтому удачи в работе», - заключил Сергей Барабанов.

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Глава администрации города Пскова Барабанов Сергей Александрович Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 9Версия для печати
 

 
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