Общество

Конкурсы на ремонт дворов в Пскове будут разыгрывать в феврале

Администрация Пскова планирует разыгрывать конкурсы на ремонт дворовых территорий уже в феврале. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности администрации за 2017 год.



«Мы хотели бы разыгрывать конкурсы на ремонт уже в феврале. Это позволит начать работы намного раньше, чем обычно, - пояснил он. - Поэтому надо определиться вместе с депутатским корпусом, какие дворы будут ремонтироваться».



Александр Братчиков также сообщил, что в 2017 году в Пскове было отремонтировано 34 дворовых территории и три дворовых проезда.