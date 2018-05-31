Общество

Псковские росгвардейцы посетили Областной центр семьи

Стражи правопорядка поздравили детей, оставшихся без попечения родителей, с Международным днем защиты детей, организовали сладкий стол и вручили подарки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, начальник отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов отметил, что такие встречи стали регулярными, в дальнейшем росгвардейцы будут стараться чаще приезжать к детям. В социальных группах сейчас воспитываются 20 детей. Для всех воспитанников учреждения, любое проявление внимания необычайно ценно.

В этот день никто не остался без внимания, дети поблагодарили гостей, а самые маленькие прочитали стихи.

В свою очередь представители учреждения поблагодарили правоохранителей за заботу о детях.