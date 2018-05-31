Общество

Иван Цецерский: Новый созыв гордумы показал, что депутаты способны вести открытый диалог

Новый созыв городской Думы показал, что, несмотря на разные взгляды, депутаты способны вести открытый диалог. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил глава города Иван Цецерский на 11-й сессии гордумы, выступая перед депутатами с отчетом о деятельности в прошлом году.

«Подведение итогов стало не только обязанностью, но и хорошей традицией, которая позволяет нам извлечь уроки из недочетов, понять, что можно сделать еще лучше, - отметил глава города. - Этот год непростым, произошло много перемен».

«Выбран новый состав гордумы, новый глава администрации, произошли кадровые перестановки в ОМСУ. Наконец-то назначен новый руководитель региона», - перечислил Иван Цецерский.

Главным событием года, по его словам, стало избрание нового состава парламента. Глава города выразил благодарность бывшему, пятому созыву гордумы, «который слаженно работал на благо псковичей как единая команда». «В данном составе мы показали, что, несмотря на разные взгляды, депутаты способны вести открытый диалог», - резюмировал он.