Общество

Благотворители планируют помочь Пскову с табличками для слабовидящих

Благотворительная общественная организация «Инициатива Псков» из Нойса планирует выделить деньги для установки рядом с псковскими памятниками табличек с шрифтом Брайля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава города Иван Цецерский на 11-й сессии Псковской гордумы, выступая перед депутатами с отчетом о деятельности в прошлом году.

Он подчеркнул, что создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями - одна из приоритетных задач городской власти. «Мы пытаемся сделать город доступным для всех, не только для инвалидов, но и для пожилых людей, мам с колясками. Большой удачей для нас является то, что в состав депутатского корпуса входит Федор Постнов - депутат-колясочник. Благодаря его выступлениям, мы о доступной среде говорим очень часто», - отметил Иван Цецерский.



Новая школа, построенная в Борисовичах, полностью приспособлена для того, чтобы в ней могли учиться дети с особенностями здоровья. Реконструкция улицы Калинина с примыкающими улицами Детская, Георгиевская и Красных Просвещенцев осуществлялась с учетом требований доступной среды - для слабовидящих пешеходные переходы выложены тактильной плиткой. Благотворительная общественная организация «Инициатива Псков» из Нойса планирует выделить деньги для установки рядом с псковскими памятниками табличек с шрифтом Брайля.

Более 1,5 млн рублей было направлено на обеспечение доступности Городского культурного Центра: на оборудование входной группы и туалетной комнаты. На полную адаптацию ГКЦ потребуется дополнительно 200 млн рублей – тогда доступным для инвалидов станет и второй этаж.

Благодаря партнерам из города-побратима Нойса (Германия) стало возможным создание доступной среды в двух учреждениях города: оборудование входных групп в школе №9 им. А.С. Пушкина и МП «Северо-западный центр социологии и маркетинга».



11 апреля 2018 года подписано Соглашение о сотрудничестве между муниципальным образованием «Город Псков» и областным отделением «Всероссийского общества инвалидов», которое возглавляет депутат областного Собрания, инвалид-колясочник Марина Борисенкова.

Основополагающими аспектами сотрудничества станут вопросы защиты прав и улучшения жизни инвалидов Пскова, разработка и реализация программ и мероприятий, отвечающих насущным интересам городских инвалидов, совместных проверок в случаях получения сведений о грубых нарушениях прав инвалидов. Также соглашение предусматривает проведение общественных слушаний, конференций и «круглых столов» по проблемам инвалидов, правовое просвещение по вопросам соблюдения прав инвалидов, форм и методов их защиты.