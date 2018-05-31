Общество

Общественники будут просить аудиенции у митрополита Тихона

Общественники будут просить аудиенции у митрополита Псковского и Порховского Тихона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот вопрос они обсудили на заседании Общественного совета по вопросам культурного наследия при государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия 1 июня.

Члены совета намерены познакомиться с новым митрополитом и обсудить с ним вопросы реставрации церковных объектов - памятников архитектуры. В частности, речь идет о церкви Успения в Мелетово и его давних проблемах - сохранении уникальных фресок.

Кроме того, общественников волнует сбор средств на реставрацию кровли храма Святой Троицы в Мелетово, в которой в планах, в том числе, открыть инфоцентр для туристов.