Общество

В печорской деревне закрыли единственный магазин, люди остались без хлеба

В деревне Костово-Слободка в Лавровской волости Печорского района неделю назад закрыли единственный магазин. Жители не знаю, где теперь купить хлеб и другие продукты питания. Соответствующая жалоба появилась на сайте ведерников.рф.

Деревня, пояснила заявительница Ирина Смирнова, немногочисленная, но люди здесь живут, да и летом много дачников. Ближайший от деревни магазин находится в Лаврах, но не у каждого есть возможность добраться туда (особенно у пенсионеров). «А кого есть возможность, то часто не накатаешься, потому что дороги неудовлетворительного качества», - пояснила Ирина Смирнова.

Она просит решить вопрос с магазином в деревне, иначе получается, что людей просто бросили. «Магазин был от райпо, и они закрыли два своих магазина, но должна же быть какая-то альтернатива? Люди просят помощи в решении данного вопроса», - заключила она.