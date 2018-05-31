Общество

Большим праздником отметили в Пскове День защиты детей. ФОТО

Представители Псковского регионального сообщества «Поколение» в рамках благотворительного марафона «Добрый Псков» при поддержке управления культуры администрации города Пскова ежегодно в первую субботу июня проводят общегородское праздничное мероприятие для всей семьи, приуроченное ко Дню защиты детей.

В этом году праздник прошел 2 июня на территории Ботанического сада, ближе к площади Победы и в «Зеленом театре». Ежегодно в празднике участвуют всевозможные творческие, спортивные, исторические коллективы, присутствует большое количество интерактивных площадок от НКО. Финалом мероприятия становится уже несколько лет большой рок-концерт «Добрый рок - Городу детства».

На празднике, который проводится с 2013 года, присутствует ежегодно 3500-5500 псковичей и гостей города.

В концертной программе приняли участие творческие, вокальные, спортивные коллективы и клубы города, отдельный блок подготовили партнеры - Городской культурный центр. В 17 часов началась концертная программа «Добрый рок - Городу детства», в которой приняли участие группы из разных городов Северо-Запада России.