Общество

Праздник «Довмонт Псковский» состоится сегодня на набережной Псковы

3 июня с 10.00 до 18.00 псковичей и гостей города ждут на историческом празднике «Довмонт Псковский», который пройдет на набережной Псковы у Троицкого моста.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре, с 10.00 до 18.00 будут работать 5 площадок:

• Ремесленный двор (торговые ряды псковских ремесленников)

• Сытный двор (Псковская и Новгородская кухни)

• Исторический двор. Лучный и суличный тиры, исторические интерактивы (Допросная изба, чеканка монет), мастер-классы

13.00 - 15.00 ристалище (турнир исторического фехтования для взрослых и детей на призы организаторов)

15.00 - 16.00 турнир реконструкторов,

• Зрелищный двор. С 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00. Исторический квест-сказка

В 11.00 перед официальным открытием с показательными номерами выступят подопечные клуба социально-ориентированного собаководства «Счасливые песы» при клубе элитного собаководства «Бест».

В 12.00 состоится торжественное открытие праздника. Князь Довмонт появится на набережной вместе с дружиной, которая продемонстрирует свою ратную выучку.

Молодежного и Юношеского хоров храма Александра Невского подготовили выступление для гостей праздника. Кроме того, зрителей ждет насыщенная концертная программа, которая начнется в 13.00. Для вас выступит фолк-группа «Вольный ветер», образцовый хореографический Ансамбль «Солнышко», вокальная студия «Карамелька» и трио «Кудесницы», фольклорное объединение «Скоморошина», народный коллектив «Сказ».

Прямо перед сценой будут организованы торговые ряды псковских ремесленников.

Исторический двор будет расположен с противоположной стороны от Троицкого моста у стен Псковского Кремля. Там будет проходить Фестиваль исторической реконструкции, на котором будут представлены культура, быт, традиции, бои, лучный и суличный тиры, исторические интерактивы от псковских клубов «Плесков-град», «Орден», «Чертог Раса», «Былины Древнего Пскова», «Rafn Varg» и наших гостей Мастерской «Ильменьская Лунница» из В. Новгорода, ВИК Дрэки Вингер из СПб. Для Вас и Ваших детей реконструкторы приготовили ристалище (конкурс исторического фехтования) для желающих попробовать свои силы в исторических турнирах, победители получат призы от организаторов. Для участия нужно подойти в лагерь реконструкторов и записаться на турнир.

Рядом со сценой вы можете отведать русскую кухню от «Кухни у Потапыча» и гостей праздника из Великого Новгорода – Ресторана древнерусской кухни «Old Hansa» (Кухня Земли Новгородской - разнообразные блюда из мяса дичи).

За главной сценой с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00 будет работать интерактивная площадка, исторический квест-сказка от «Корпорации отдыха и развлечений» для детей и взрослых.