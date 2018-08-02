Общество

Руководство регионального Росреестра приглашает псковичей на встречу в приемной президента РФ

7 августа с 15.00 до 18.00 и.о. руководителя управления Росреестра по Псковской области Галина Григорьева проведет личный прием граждан в приемной президента Российской Федерации в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе регионального ведомства.

Получить консультацию по вопросам записи для встречи можно по телефонам приемной: +7 (8112) 29-09-51 (тел/факс); +7 (8112) 29-96-76 с 09.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 15.00). Адрес приёмной: Псков, ул. Некрасова 23.

Также граждане могут обратиться к руководству и начальникам структурных подразделений управления Росреестра по Псковской области в рабочем порядке, согласно графиков приема, опубликованных на официальном сайте ведомства в региональном блоке рубрики «Обращения граждан».