Общество

Начинается видеотрансляция программы «Урбаноиды»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Урбаноиды», которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). «Урбаноиды» - это цикл передач, посвященных проблемам функционирования и развития города Пскова. Постоянные ведущие программы - Денис Кугай и Светлана Прокопьева.

Тема сегодняшнего дня - музеи Пскова: что мы видим сегодня и что увидят псковичи и туристы через год. Как обстоят дела в главном Псковском музее-заповеднике, и чем порадует его грядущая реконструкция?

Любой радиослушатель может принять участие в обсуждении, позвонив по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.