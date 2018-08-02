Общество

Прокуратура требует профинансировать установку ограждения на территории Моглинской школы

По требованию прокурора Псковского района на орган исполнительной власти возложена обязанность по принятию мер, предупреждающих причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, Псковским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора района об обязании администрации Псковского района произвести финансирование расходов для выполнения мероприятий по ограждению территории МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа» в д. Неелово-2.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.