Общество

24 нарушения земельного законодательства ликвидировал псковский Росреестр в июле

В июле текущего года специалисты отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провели 125 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 59 нарушений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства наиболее часто землевладельцы игнорировали положения двух статей КоАП РФ- статьи 7.1 (самовольное занятие земельного участка- 12 случаев) и части 3 ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению - 12 эпизодов). По итогам проверок составлено 29 дел об административных правонарушениях, 23 субъекта привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 388700 рублей, которые будут перечислены в бюджеты муниципальных образований. Устранено 24 нарушения.

В псковском Росреестре также напомнили, что в ходе проверок инспекторы госземнадзора проверяют соблюдение землевладельцами следующих положений:

• требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков без документов, разрешающих в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществление хозяйственной деятельности, самовольной уступки права пользования землей, а также самовольной мены земельными участками;

• требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобретении земельных участков в собственность;

• требований земельного законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению;

• требований земельного законодательства, связанных с обязательным использованием земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного производства, жилищного или иного строительства, в указанных целях (за исключением выполнения требований, связанных с обязательным использованием земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности);

• требований земельного законодательства органами местного самоуправления при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

• обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;

• требований о наличии и сохранности межевых знаков границ земельных участков;

• предписаний, выданных должностными лицами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, и ее территориальных органов в пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений».

С более подробной информацией о деятельности госземнадзора псковского Росреестра можно ознакомится в региональном блоке на официальном сайте ведомства.