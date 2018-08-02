Общество

Каждая пятая пара в Псковской области сталкивается с бесплодием - эксперт

Каждая пятая супружеская пара в Псковской области сталкивается с бесплодием. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии медико-технических наук, член Российской академии естественных наук, медицинский директор сети клиник «Центр ЭКО» Элгуджа Немсцверидзе.

По его данным, с бесплодием сталкиваются от 15% до 20% супружеских пар в регионе. По данным ВОЗ, в среднем по всему миру 17% пар страдает бесплодием.

«Каковы же причины? Многие не знают, что до 40% - это так называемый мужской фактор. Наши мужчины не любят лечиться и обследоваться. Трубный фактор у женщин и т.д. При этом в большинстве случаев процедура ЭКО может помочь. В 2016 году было проведено 47,5 тысяч бесплатных для населения России циклов ЭКО, его эффективность превысила 31% в среднем по стране, а в лучших клиниках - более 40%», - рассказал Элгуджа Немсцверидзе.

Он подчеркнул, что на текущий год в Российской Федерации запланировано увеличение объема ЭКО в РФ до 62 тысяч бесплатных манипуляций. Только клиники сети «Центр ЭКО за 2017 и половину 2018 год выполнили 4500 переносов.

Элгуджа Немсцверидзе привел данные журнала «Фармакоэкономика», который ссылается на совместное исследование коллег из Первого МГМУ им. Сеченова и Финансового университета при правительстве РФ. Согласно этим данным, более 500 тысяч процедур ежегодно проводится в странах Евросоюза, результатом которых является более 100 тысяч дополнительных родов.