Общество

О заблуждениях, связанных с ЭКО, рассказал псковичам московский врач

Большое количество женщин и мужчин, сталкивающихся с бесплодием, не знают о возможности пройти процедуру ЭКО по полису ОМС. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии медико-технических наук, член Российской академии естественных наук, медицинский директор сети клиник «Центр ЭКО» Элгуджа Немсцверидзе.

«Я попросил знакомого главного врача одной московской клиники провести анкетирование пациенток. Оказалось, что треть женщин не имеет понятия о возможности проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС. В свою очередь мужчины, приходившие ко мне на прием, как к врачу урологу-андрологу, в большинстве случаев не знали об этом», - поделился он.

По словам специалиста, доктора зачастую не хотят или забывают информировать своих пациентов о такой возможности. «Гинекологи годами лечат и корректируют гормональный фон, урологи - хронические простатиты. Надо понимать, что время здесь играет важнейшую роль. По моему мнению, в этой ситуации первично зачатие, и, если в течение полугода, а уж тем более года, оно не наступает, мы обязаны направить пару на консультацию к врачу-репродуктологу», - рассказал Элгуджа Немсцверидзе.

Вторым заблуждением академик назвал «заоблочные цены» на коммерческие протоколы. «Сегодня это не так, существуют предложения от 83 900 руб. Согласитесь, это нормальная сумма», - отметил он.

«Конечно, бывает так, что требуется донорский материал. Но это уже тоже не проблема. Например, в нашей сети в криобанке храниться более 1000 верифицированных донорских ооцитов и более 800 образцов донорской спермы. Философия компании «Центр ЭКО» такова: каждый человек заслуживает радость иметь ребенка! И в случае надобности для наших пациентов у нас есть возможность использования суррогатного материнства», - сказал он.

Важным для пациентов специалист назвал и доступность медицинской помощи. «Еще несколько лет назад для проведения процедуры ЭКО требовалось приезжать в крупные города, а это большие затраты для семьи. И, если женщине дается больничный лист на часть времени, то мужчина вынужден брать отпуск или отпрашиваться с работы. Политика нашей компании - приходить в регионы», - заключил Элгуджа Немсцверидзе.