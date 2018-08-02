Общество

Центр первичной онкологической помощи создадут на базе Псковской городской поликлиники

Центр первичной онкологической помощи планируют создать на базе Псковской городской поликлиники. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

«Если все будет складываться так, как планируется, то мы будем дополнительно оснащаться для того, чтобы в кратчайшие сроки установить онкологический диагноз», - отметила она.

Уже сейчас, по словам главврача, пациенты проходят пункционную биопсию щитовидной железы и других локализаций.

«Конечно, у нас есть проблемы. Конечно, кадровый дефицит никуда не уходит. Мы призываем каждый раз нашу молодежь обращаться за целевыми направлениями, чтобы у нас были родные медики, которые не уедут от нас в мегаполисы», - заключила Галина Неваленная.