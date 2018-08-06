Общество

В начале августа в Псковской области возбуждены уголовные дела в отношении 3 злостных неплательщиков алиментов

В первые дни августа в ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, данные уголовные дела были возбуждены в отношении 3 отцов: жителя Великолукского района, жителя п. Кунья и в отношении гражданина, который проживает в Новосокольниках.

Все должники по алиментам, на которых дознаватели УФССП России по Псковской области возбудили уголовные дела, продолжительное время не платили алиментные платежи на своих несовершеннолетних детей. Задолженность у них, накопилась немалая — на троих более 750 тысяч рублей.

Все три отца-должника официально не работают, на учёт в Центре занятости населения времени встать у них нет, и не считают это нужным. Только иногда на счёт отдела судебных приставов поступают незначительные суммы в счёт погашения задолженностей — деньги от случайных заработков.

Ранее все трое должников были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 (Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). За совершенные правонарушения судом в отношении них были назначены наказания в виде обязательных работ на срок от 40 до 100 часов.

Данные наказания на отцов-должников не подействовали, поэтому была применена следующая мера от судебных приставов — возбуждение уголовного дела.

Отметим, что за первое полугодие 2018 года в отношении уже 143 жителей Псковской области возбуждены уголовные дела за неуплату алиментных обязательств.