Общество

Псковские стрельцы приняли участие в военно-историческом фестивале «Битва при Молодях» под Москвой

4 августа трое псковских реконструкторов из ПООО «Былины Древнего Пскова» приняли участие в IX международном военно-историческом фестивале «Битва при Молодях», который проходил в Московской области, в селе Молоди. Впервые за все время от Пскова на подобный фестиваль поехали реконструкторы, представляющие стрельцов. Идейным вдохновителем этой поездки выступил руководитель организации «Былины Древнего Пскова» Василий Мизгирев, который и является основателем стрелецкой темы в Пскове. С ним поехали еще двое реконструкторов, которые поддержали его в развитии стрелецкой темы на Псковщине, - Василий Капшаев и Роман Любомиров.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей Василий Мизгирев, псковские стрельцы активно участвовали во всех его мероприятиях. Сам же руководитель «Былин Древнего Пскова» занял первое место в лучном турнире.

«Надеемся, что не только в других городах, но и в своем родном городе мы начнем показывать зрелищные военно-исторические фестивали по теме стрельцов. Ведь наша история связана с этой темой, и есть что показать», - отметил он.

Желающие заняться реконструкцией стрельцов могут обращаться к Василию Мизгиреву. С его слов, если в команде наберется не менее 10 человек, то команда сможет выезжать на другие фестивали со своим знаменем и репликами, имитирующими выстрел мушкетами и пушкой. Так же он отметил, что вполне готов проводить продуманный военно-исторический фестиваль, связанный с событиями стрелецкой темы в Пскове, но для этого еще не наступил момент.

Более подробно раскрывать подробности он отказался, кратко пояснив, что этому препятствуют два момента - сами власти этой теме не уделяют внимания, и среди местных парней и девушек не выявлено особой тяги этим заниматься. «Надеемся, что когда-то в Пскове появится свой стрелецкий Приказ со своим знаменем, состоящий из парней и девушек, готовых заниматься реконструкцией стрельцов», - заключил Василий Мизгирев.