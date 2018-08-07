Общество

Названы регионы России с самыми здоровыми детьми

В 2017 году Чечня стала регионом с самыми здоровыми детьми до 14 лет, в тройку лидеров вошли также Кабардино-Балкария и республика Тыва. Такие данные содержатся в ежегодном статистическом докладе Министерства здравоохранения РФ, опубликованном на сайте ведомства, передает ТАСС.

По данным министерства, в Чеченской республике на 100 тыс. детского населения приходится около 62 969,7 заболеваний, в Кабардино-Балкарии - 115 723,7, а в Республике Тыва - 125 022,2.

Наибольшее число детских болезней Минздрав России фиксирует в Ненецком автономном округе - 352 120 заболеваний, Чукотском АО - 349 436,5 и в Карелии - 337 077,2.

В среднем, по данным ведомства, в РФ на 100 тыс. детского населения от 0 до 14 лет приходится 221 104,6 заболеваний.