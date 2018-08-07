Общество

Минтранс рекомендовал градоначальникам обеспечить пешеходные зоны розетками и бесплатным Wi-Fi

Наличие бесплатной сети Wi-Fi и электрических розеток стало одной из основных рекомендаций Минтранса для пешеходных зон российских городов. Об этом сообщается в разработанных министерством методических рекомендациях по организации пешеходных пространств для безопасного и комфортного перемещения, сообщает ТАСС.

«Инженерные решения при организации пешеходных пространств должны учитывать обеспечение ливневой канализацией, готовность инфраструктуры для движения пешеходов к перепадам температуры к холодному времени года, а также наличие бесплатной сети Wi-Fi и электрических розеток», - говорится в документе.

Основными целями при создании пешеходных зон должны стать повышение безопасности на дорогах, снижение загрязнения атмосферы, качественное благоустройство территорий, повышение комфортности городской среды, увеличение интенсивности движения пешеходов внутри районов и повышение коммерческого потенциала территорий. Способствовать в этом местным властям должны аналитические методы, помогающие определить, где и как должны пройти новые пешие маршруты, а также как правильно оценить уже существующие.

Так, прежде чем организовать новые пешеходные зоны, местным властям предлагается провести серьезную подготовительную работу, чтобы рассчитать интенсивность движения людей, определить их маршруты, найти точки их притяжения. Один из основных принципов, которым следует при этом руководствоваться, - разделение потоков людей как с машинами, так и с велосипедистами. Не стоит местным властям забывать о маломобильных гражданах, а также пренебрегать озеленением и дизайнерскими решениями в оформлении пешеходных зон.

Рекомендации Минтранса распространяются на все виды пешеходных зон: от привычных тротуаров вдоль дорог и дворов до двухуровневых дорог и временно изолированных для движения машин зон. Предложенная балльная методика оценки позволит определить наиболее приоритетные проекты.

В Минтрансе пояснили, что рекомендации предназначены для органов местного самоуправления.