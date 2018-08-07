Общество

Множество нарушений выявила транспортная прокуратура в привокзальном кафе в Дно

Проверка Псковской транспортной прокуратуры выявила нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей при организации общественного питания на железнодорожном вокзале станции Дно в кафе «На Дне». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, проверка была инициирована после обращению жителя Пскова, принятого в ходе личного приема Северо-Западного транспортного прокурора Олега Колесова в приемной президента РФ в СЗФО в режиме видеоконференцсвязи.

Установлено, что в этом кафе реализовалась продукция с истекшим сроком годности, допускалось хранение продукции без маркировки, а сведения ее пищевой ценности и составе в меню не были отражены. Правила оказания услуг в наглядной и доступной форме до потребителей не доведены. Кроме того, работниками кафе не пройдены специальная подготовка, аттестация и медицинские осмотры, личные медицинские книжки у поваров-продавцов отсутствовали, моющие и дезинфицирующие средства при уборке помещений не применялись, а в моечных отделениях инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря не размещена. Также сотрудники транспортной прокуратуры обнаружили, что туалета и раковины для мытья рук посетителей в кафе не имелось, а специальные столики, необходимые для удобного пребывания и обслуживания инвалидов-колясочников отсутствовали.

В целях устранения выявленных нарушений Псковской транспортной прокуратурой в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях: нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ) и продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований (ч.1 ст. 14.4 КоАП РФ).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов, нарушения устранены.